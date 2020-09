Ona je OBRISANA iz mog života, ne prija mi druženje sa njom: ACA LUKAS ne želi ni da čuje za pomirenje sa LEPOM BRENOM

Folk zvezda Aca Lukas prošle godine javno je izneo detalje sukoba sa koleginicom Lepom Brenom tvrdivši da se pevačica mešala u njegov odnos sa bivšom ženom Sonjom Vuksanović.

Od tada njih dvoje nisu u kontaktu, a pevač želi da tako i ostane.

“To nije sukob! To je tačka! Neću više ni da pričam o tome, ja to ne nazivam sukobom. Ja se ne svađam, mogu da se pljujem, ali se ne svađam… Samo okrenem drugu stranu i idem dalje! Nemam ja sa Brenom više nikakvih dodirnih tačaka i to je to”, naglasio je Lukas u intervjuu za “Skandal”.

Na pitanje da li je Brena “obrisana” iz njegovog života rekao je:

“Naravno da jeste! Ona je izbrisana iz mojih privatnih priča koje smo imali nekoliko godina. Nije izbrisana iz moje glave kao velika zvijezda i umjetnica, ali mi druženja poput tih s njom više ne prijaju i to je to”, prenosi espreso.

