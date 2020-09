Biznismen optužen za ubistvo Jelene Marjanović izašao iz zatvora, a sad se oglasio: Iznio detalje koje niko nije znao

Dragoje Milinković, biznismen iz Priboja, koji je u anonimnom pismu, dostavljenom Višem sudu u Beogradu, označen kao ubica pjevačice Jelene Krsmanović Marjanović (33), u ispovesti za “Alo!” kaže da mu život uništen i da sada čak i prijatelji bježe od njega! On je prije tri sedmice izašao sa izdržavanja kazne iz zatvora u Valjevu, gdje je, kako tvrdi, ‘ni kriv ni dužan ležao’ zbog navodne prevare.

Dragoje ističe da nema nikakve veze sa ubistvom pjevačice iz Borče i navodi da mu je sve smjestila bivša supruga iz Švajcarske.

– Rastrgli su me tog 6. i 7. novembra prošle godine, kada se pojavilo ono čuveno pismo iz Švajcarske u kojem sam okrivljen kao ubica Jelene Marjanović, što naravno nema veze sa istinom. Ne poznajem nikog od Marjanovića, niti me bilo ko pitao u vezi s tim ubistvom. Život mi je bukvalno unakažen i gdje god mrdnem svi me čudno gledaju i bježe od mene! Sve je to osmislila moja bivša žena, koja je još 2016. na lažnom Fejsbuk profilu ‘Priboj na Limu’ pisala da sam ja ubica, što je naravno, laž! To dokazuje i poštanski pečat, koji je bukvalno 300 metara od njenog stana u Cirihu. Htjela je da mi naškodi zbog imovine koju imamo. Kada sam izašao iz zatvora, moj advokat je zbog toga podnio protiv nje krivičnu prijavu – priča Dragoje za “Alo!“.

On ističe da mu je bivša supruga sve napakovala kako se ne bi 7. novembra prošle godine pojavio na raspravi oko imovine u sudu u Kraljevu. Pismo je, kako naglašava, nezakonito objelodanjeno u Višem sudu u Beogradu.

“Svekrva je strašno mrzila snahu Jelenu”

U anonimnom pismu piše da je ‘zločin naručila Zoranova majka, a Jelenina svekrva’, kako se navodi, jer je ‘gajila strašnu mržnju prema Jeleni’. ‘Dragoje Milinković iz Priboja je ubica Jelene Marjanović. Naručilac ubistva je Zorica Marjanović, koja mu je ponudila da za novac ubije njenu snaju’ – piše u anonimnom pismu. U pismu se navodi da se Milinković krajem 2015. doselio u Beograd, pokrenuo posao i kupio nekretninu, a onda upao u finansijske probleme. ‘Dragoje tada počinje svakodnevno da odlazi kod Zorice Marjanović u Borču da bi mu svojim moćima pomogla da prebrodi krizu, jer se o njoj govori kao i jednoj jakoj i moćnoj ženi. Tražio je od nje način da naudi ljudima u poslu kako bi pridobio moć, što mu je ona i omogućavala. Motiv Jelenine svekrve je imovinska dobit i dokazivanje moći pred žrtvom. Sva naslijeđena imovina Jelene Marjanović bi se slila u kuću Marjanovića…’ – navodi se u pismu.

– Otkud pravo sudiji Višeg suda da to pismo objavi, a da tu informaciju prethodno ne provjeri? Da li je taj sudija razmišljao šta će se sa mnom i mojom porodicom desiti ako nisam kriv?! Sada mi život unakažen. Stavljen sam na stub srama. Ne mogu na ulicu da izađem jer ljudi komentarišu da sam na slobodi, iako sam ubica! Prijatelji bježe od mene i neće da mi se jave. Kako da dokažem da nisam ubica? Nemam više šanse da dobijem posao u ovoj zemlji, jer su mi vrata svugdje zatvorena i nacrtana meta na mom čelu. Moj advokatski tim će zato da tuži sud i državu, a potražit ćemo pravdu i pred Međunarodnim sudom u Strazburu i pred drugim međunarodnim institucijama – ogorčen je čovjek, koji je u javnosti etiketiran kao ubica pjevačice.

Namjestili mi suđenje

On je ogorčen što je Tužilaštvo odustalo da 2014. goni njegove otmičare, kada je otet na Zlatiboru.

– Ti isti ljudi koji su me oteli i pretukli 22. aprila 2015, a zatim mi oduzeli 16.500 eura, podnijeli su prijavu protiv mene za prevaru. Tvrdili su da su mi navodno dali neki novac, što nije tačno. Svjedoci su rekli da me nisu poznavali, a svako od njih je govorio različito. Suđenje je bilo namješteno, a optužnica je bila po principu rekla-kazala. Nigdje nije bilo dokaza. I otmica i razbojništvo nada mnom su zataškani. Tada su me izudarali i ležao sam u bolnici osam dana. I otmica na teritoriji Kruševca je zataškana, iako su za to postojali DNK dokazi. A u sve su umiješani zelenaši iz Vrnjačke banje i Trstenika – tvrdi Dragoje.

Dragoje Milinković ističe da su nebulozni navodi iz pisma da mu je pjevačicina svekrva Zorica Marjanović ponudila da za novac ubije njenu snaju.

On negira da je zbog finansijskih problema često odlazio kod Zorice Marjanović u Borču da bi mu svojim moćima pomogla da prebrodi krizu.

– Ma kakva Zorica, kakve babe vračare, kakvi bakrači! To je sve izmišljotina moje žene. Kada sam uhapšen zbog tog pisma, niko me za ubistvo nije pitao jer sam tad priveden zbog potjernice oko navodne prevare.

Tražio sam da idem na poligraf, da dokažem, ali je do odbijeno. Ja sam svoje odrobijao i sad ćemo da vidimo kako je bilo – poručuje Dragoje Milinković, koji je na uslovnoj slobodi i Srbiju može da napusti 6. novembra.

Za ubistvo Jelene optužen je njen suprug Zoran Marjanović (42), tekstopisac i kompozitor iz Borče. On se tereti da je 2. aprila 2016. na nasipu u Borči ubio suprugu Jelenu Marjanovića (33). Tokom suđenje je negirao krivicu, a proces se nastavlja 24. septembra.

