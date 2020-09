Muž Tanje Savić otkrio zbog čega je djecu odveo u Australiju

I dok se pjevačica svim silama trudi da u javnosti objasni porodičnu situaciju, otac djece se tek nedavno oglasio za medije, prenose “Nezavisne“.

On je u kratkoj izjavi za magazin Star iz Zemlje kengura poručio da prati situaciju u Srbiji, ali da nije vrijeme da se oglašava povodom optužbi da je od Tanje oteo djecu.

“Vidio sam da u srpskim medijima kruže svakakve priče, ali ne samo to. Još uvijek nema potrebe da dajem izjave i da se javno oglašavam. Zar treba da objašnjavam da sam djecu odveo u Australiju da bih ih spasio od korone? I to što moja supruga nije htjela da pođe s nama, a mogla je“, rekao je Dušan.

Tanja je u intervjuima koje je dala za medije u više navrata objašnjavala kroz šta prolazi. Njena i Dušanova priča se za sada ne poklapaju.

“Ljudi misle da sam dala saglasnost i da sada tražim djecu nazad. Zaista nije tako. On je meni bukvalno oteo djecu. Bila sam kod mame i tate u Radincu kad smo se posvađali, a jednom prilikom ću reći zašto. Već je jednom to uradio prije nekoliko godina, ali sam ja tada otišla za njima“, rekla je Tanja i dodala:

“On je meni odnio sav novac. Njemu nisu bitna samo djeca, tačno je to planski uradio. Nije smio preko granice da prenese više od 10.000 eura. Ja sam skupljala za nekretninu, zato što sam uvijek plaćala kiriju. On nije želio ništa da kupi u Srbiji. Znam da je kupio biznis kartu od 20.000 eura, mojih, naravno. Postoji opcija da je kupio kartu od 5.000 eura, da je rekao ‘mama ne može da putuje, prehlađena je’ i da su ga pustili. Toliko para je trošio, toliko je bio bez duše… Zna da ne radim. Prenio je u koferu novac. Znate da iz Srbije ne smijete da nosite taj novac? Ali nije ga on zaradio“, rekla je tada Tanja.

