Hana Hadžiavdagić poslala poruku prije početka školske godine i pokazala kako je ona izgledala u klupi: ‘Jela sam stare kekse…’

View this post on Instagram

DRAGI ŠKOLARCI OVO SAM JA U PRVOM RAZREDU OSNOVNE, DOK SAM JOŠ UVIJEK IMALA BEZBRIŽNO DJETINJSTVO. GODINU KASNIJE UČILA SAM TABLICU MNOŽENJA U PODRUMU, POD SVJETLOSTI SVIJEĆA…I TAKO ČETIRI GODINE. VI MORATE NOSITI MASKE I DRŽATI DISTANCU, TAKO KAŽU. NITKO NEĆE POGINUTI OD GELERA GRANATE ILI SNAJPERSKOG METKA. KORONA JE ,MISLIM, MANJE OPASNA OD TE MOJE ČETIRI GODINE OSNOVNE ŠKOLE. ZNATE, VI BAREM IMATE SENDVIČ I SOK U ŠKOLI, JA SAM IMALA NEKI STARI KEKS U FOLIJI, KOJI SU NAM SLALI AMERI, PROIZVEDEN U VRIJEME RATA U VIJETNAMU. SOK NISMO IMALI, NI KRAFNE NI ČOKOLADU…ČOKOLADA JE KOŠTALA 50€ KOJIH MOJ TATA NIJE IMAO. BIO JE NA PRVOJ LINIJI BRANEĆI MOJ RODNI GRAD, MENE I SVOJU RAJU. SVI SMO IMALI NEKE ISTE BILJEŽNICE IZ HUMANITARNE, A NOVI RANAC S LIKOVIMA IZ CRTANIH FILMOVA BIO JE MISAONA IMENICA. NISMO IMALI NI CRTANE FILMOVE JER NIJE BILO STRUJE. NISAM IMALA NI NOVU HALJINU ZA POČETAK ŠKOLSKE GODINE. NI NOVE TENISICE, NI #WALKMAN , NI BILJEŽNICE S LIKOVIMA NAJDRAŽIMH PJEVAČA NA NASLOVNOJ. IMALA SAM SAMO MAJČIN OSMIJEH I ZAHVALNOST ŠTO SMO PREŽIVJELE JOŠ JEDNU GODINU RATA U SARAJEVU. NISAM IMALA NI NAGRADE ZA PETICE, NISU ME VODILI U LUNA PARKOVE, NA SLADOLED, KUPOVALI MI NOVE LUTKICE…IAKO SAM UVIJEK VIŠE VOLJELA AUTUĆE I GARAŽE NA KATOVE. SVE TO NASLIJEDILA SAM OD STARIJIH RODICA KOJIMA LUTKUCE NISU BILE ZANIMLJIVE ILI SU OTIŠLE S RODITELJIMA U IZBJEGLIŠTVO TRAŽEĆI BOLJE SUTRA. I EVO ME DANAS! ŽIVA SAM! IMAM HRANU, VODU, STRUJU, NOVE HALJINE I CRTANE FILMOVE ALI NEMAM NEŠTO PUNO VRJEDNIJE OD TOGA. NEMAM TATU DA GA ZAGRLIM I DA MU KAŽEM DA ME BAŠ BRIGA ŠTO NIJE IMAO NOVACA DA MI KUPI ČOKOLADU, NOVE BILJEŽNICE ILI PINK BARBY RANAC. DRAGI ŠKOLARCI, DRAGI RODITELJI, PREŽIVJELI SMO PUNO, PUNO, PUNO GORE STVARI OD KORONE PA ĆE VAŠI I NAŠI NAJMANJI PREŽIVJETI I OVIH PAR MJESECI. P.S. UKOLIKO POZNAJETE NEKOG ŠKOLARCA KOJI NEMA NOVACA ZA ČOKOLADU, NOVI RANAC, BILJEŽNICE, OLOVKE I FLOMASTERE MOLIM VAS OSTAVITE KOMENTAR PA SE DOGOVORIMO U INBOXU. ŽELIM TO SLATKO LICE ODVESTI U DUĆAN OSOBNO I KUPITI MU SVE ŠTO JA NISAM IMALA TE ČETIRI GODINE. LOKACIJSKI NEKA BUDE ZAGREB I OKOLICA. Hvala Vam♥️