Melania vs Ivanka: Prvo ona snimka, a sad objavljeni i novi detalji o sukobu

Trump je u četvrtak tokom obraćanja s južne ledine Bijele kuće prihvatio predsjedničku nominaciju Republikanske stranke te tom prilikom još jednom napao kandidata Demokratske stranke Joea Bidena, nazvavši ga karijernim političarem koji će ugroziti sigurnost Amerikanaca.

Prva je dama snimljena kako se kratko nasmiješila Trumpovoj kćerki nakon što je ova odradila uvodni govor koji je prethodio Trumpovom konvencijskom govoru. Melania se, međutim, nakon inicijalne srdačnosti odmah smrknula.

Korisnici na društvenim mrežama odmah su uočili nešto sumnjivo u neverbalnoj komunikaciji prve dame. “Melania je Ivanku pogledala onako: ‘Sviđaš mi se samo zašto što mi se moraš sviđati'”, napisao je korisnik. “Nazovite to špurijusom, ali mislim da Melania baš i ne voli Ivanku. Oko toga se možemo složiti”, dodao je drugi korisnik. “Je li to Melania upravo zakolutala očima na Ivanku”, nadovezao se treći, piše “Jutarnji“.

Razlog za ovaj nespretan susret mnogi su pronašli u činjenici da je ranije u četvrtak časopis New York objavio dio knjige Melania i ja: Godine koje sam provela kao povjerljiva osoba, savjetnica i prijateljica prve dame Stephanie Winston Wolkoff, bivše bliske prijateljice i savjetnice Melanije Trump.

Winston Wolkoff knjigu je napisala na temelju višegodišnjeg prijateljstva, ali i audio snimaka njihovih razgovora.

U isječku iz knjige objavljenom u četvrtak doznalo se da je prva dama planirala operaciju “Blokiraj Ivanku” kako se Ivanka ne bi pojavila u fotografijama s Trumpove inauguracije.

Melania je, naime, u sklopu operacije “Blokiraj Ivanku” odobrila raspored sjedenja koji je trebao garantirati da se Ivanka neće vidjeti kada Trump bude prisezao. Wolkoff, koja je nadgledala organizaciju velikih događaja poput Met Gale, pomogla je organizirati događaje oko Trumpove inauguracije. Wolkoff i prva dama zajedno su procijenile gdje bi kamere mogle biti te kako u skladu s tim pozicijama treba urediti plan sjedenja. Ivanka je u konačnici sjedila iza Melanije.

“Bile smo preumorne i pod stresom. Da, operacija “Blokiraj Ivanku” bila je sitničava. Melania je tu sudjelovala. No, vjerovale smo da se Ivanka nije trebala stavljati u središte pažnje na inauguraciji svoga oca”, napisala je Wolkoff te navela da je operacija “Blokiraj Ivanku” nastala kao reakciju na Ivankine pokušaje da kontrolira inauguraciju i da njezina obitelj – suprug Jareda Kushner i troje djece – budu što vidljiviji.

“Bila je to Donaldova inauguracija, a ne Ivankina. No niko nije bio dovoljno hrabar da joj to kaže. Melania nije bila oduševljena time što Ivanka usmjerava raspored i nije to planirala dopustiti. Nije bila sretna kada je čula da je Ivanka inzistirala da sudjeluje u paradi na Aveniji Pennsylvania sa svojom djecom”, dodala je Wolkoff.

Kako piše The New York Times, Wolkoff je za prvu damu počela raditi nakon inauguracije kao neplaćena savjetnica. Ostavku je podnijela nakon kontroverza oko financiranja inauguracije i medijskih napisa da je za svoj rad bila plaćena 26 milijuna američkih dolara. Wolkoff je rekla da nije dobila otkaz te da nije bila plaćena toliko koliko se pisalo.

Wolkoff u isječku iz knjige piše da je Melania Ivanku zvala “princezom”, ali i da je Melania sumnjala da je Ivanka medijima slala informacije koje su rezultirale napisima da je Istočno krilo “mračno, tužno i usamljeno mjesto”.

“Odmah smo posumnjali na Ivanku. Prema pisanju Vicky Ward u knjizi Kushner, Inc., Ivanka je tokom tranzicije vlasti rekla da će ured prve dame za vrijeme ‘taticine administracije’ postati – obiteljski ured. Zapadno krilo nije bilo dovoljno veliko za Kushnerove. Htjeli su zauzeti i Istočno krilo”, napisala je Wolkoff te dodala da je Ivanka za poslovnu komunikaciju koristila privatnu email adresu. “Napali su Hillary Clinton zbog toga, a Ivanka je od svojih poslovnih suradnika tražila da joj pišu na privatnu adresu. Bi li netko urlao ‘zatvorite je’ na Ivanku zbog korištenja privatnog emaila’. Sumnjam. To s emailovima je bilo licemjerno, ali Trumpovi igraju po vlastitim pravilima.”

Dužnosnik Bijele kuće tvrdi da Wolkoffino pisanje ne odgovara istini te je na “neprirodan način opsjednuta obitelji Trump”.

Wolkoffina knjiga daje legitimnost pričama o rivalstvu između Melanije i Ivanke Trump koje je izraslo u intenzivan natjecateljski odnos. Dvije najvidljivije žene u životu Donalda Trumpa – 50-godišnja supruga Melania i 38-godišnja kći Ivanka – ne sreću se često u Bijeloj kući. Ivanka, inače savjetnica svoga oca, ima ured u Zapadnom krilu Bijele kuće dok prva dama radi u Istočnom krilu, na suprotnoj strani zgrade. Nikada nisu organizirale događaj ili inicijativu, a na događajima ih se ne može vidjeti zajedno.

Melania i ja: Godine koje sam provela kao povjerljiva osoba, savjetnica i prijateljica prve dame izlazi 1. septembra.

