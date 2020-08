Lepa Brena i Boba ljetovanje platili pola miliona? Privatni avion, elitni restorani i najskuplja vina: Detalji glamuroznog provoda

Oni su 6. juna privatnim avionom krenuli na pustolovinu.

– Samo let privatnim avionom od Beograda do Nice, gdje su sleteli da bi stigli do Monaka, platili su oko 8.000 eura. Oni tamo imaju luksuzan stan, pa nisu morali da iznajmljuju smještaj. Poslije nekoliko dana pridružio im se Filip sa svojom ženom Aleksandrom Prijović i sinom Aleksandrom, a onda je došao Viktor sa svojom djevojkom Sandrom Miljaković. I oni su svi došli privatnim avionima. Zajedno su izlazili po najelitnijim restoranima, naručivali su najskuplja vina, jeli tamošnje specijalitete. Često su za veče znali da potroše i po 5.000 eura. Znam da to nekima zvuči nevjerovatno, ali Živojinovići kada krenu da jedu i piju, ne žale novca i stvarno su ostavljali te pare u restoranima – kaže sagovornik “Informera” koji je veoma blizak slavnoj porodici.

On ističe da im je najviše novca navodno otišlo na iznajmljivanje jahte kojom su odlučili da krstare Francuskom, Italijom i Hrvatskom.

– Njihova jahta je trenutno usidrena u Crnoj Gori, pa su u Monaku iznajmili jahtu “Salorenco”, koja je dugačka 30 metara od agencije “Kej-Kej”. Platili su je 240.000 eura. Morali su da angažuju i skipera, kog mjesečno plaćaju 2.500 eura. Beba i Boba imaju dozvolu za upravljanje tim čudom, ali nisu željeli da je oni stalno voze. Parking za jahtu u Monaku plaćali su 1.000 eura, dok u Hrvatskoj i Crnoj Gori dan u marini košta oko 200 eura. Kad god žele da se usidre u neku luku, moraju da angažuju ronioce kako bi očistili jahtu od algi i provjerili da li je plovilo oštećeno. I to plaćaju po 150-200 eura – otkriva sve detalje izvor i dodaje da Živojinovići u vili na vodi imaju i poslugu koja im sprema obroke dok su na pučini.

Živojinovići su prvo obilazili Francusku i Italiju i tamo su posjetili: Kan, Nicu, Korziku, Napulj, Bari i Santa Mariju di Luku, a zatim su preko Hrvatske krenuli za Crnu Goru. Tamo su se zadržali samo jedan dan, pa su se vratili u Dubrovnik.

– Od agencije od koje su iznajmili jahtu, dobili su pun rezervoar goriva, međutim, to su potrošili prije nego što su krenuli za Crnu Goru, pa su morali ponovo da sipaju gorivo. Do tamo su putovali tri dana, a gorivo ih je koštalo 13.000 eura.

Facebook komentari