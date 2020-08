“Šutio sam 10 godina, sad je vrijeme da progovorim!” – Bivši muž Britney Spears potvrdio ono o čemu se jako dugo nagađa

Fanovi širom svijeta, koji su na društvenim mrežama pokrenuli pokret “Oslobodite Britni”, sada su presretni jer se ispostavilo da su njihove tvrdnje bile tačne, iako je na početku Spirsova pokušala da demantuje da je otac drži u bilo kakvom obliku zatvora. Naime, Džejmi Spirs kontroliše finansije svoje kćerke od 2008. godine, kao i druge aspekte njenog života. Pjevačica već 12 godina ne može samostalno da odluči sa kim će se viđati, gdje će ići, šta će kupiti i raditi bez svog oca koji je preuzeo starateljstvo nad njom nakon nervnog sloma kada se ošišala na ćelavo pred paparacima, piše “Pulsonline“.

Čak je i bivši pjevačicin suprug Džejson Aleksander potvrdio da je Britni dosta svega i da želi da povrati svoj život.

– Želim da vidim kako Britni dobija ono što s pravom zaslužuje, a iz razgovora sa njom znam da očigledno ne želi da bude pod starateljstvom i to utiče na njen život na negativan način. Vrijeme je za to da se završi – poručio je Džejson sa kojim je Britni bila u braku 2014. godine i dodao:

– To što njen otac drži sva njena prava je uticalo na mene i nju tokom našeg braka i to me čini dijelom odgovornim da progovorim. Šutio sam o svemu 10 godina, ali sada osjećam da je dobar trenutak da pružim podršku Britni i pokretu koji su fanovi pokrenuli u njenu korist.

