Popularna pjevačica progovorila: Evo kroz šta je prošla zbog lajmske bolesti

Kanadska pjevačica Shania Twain čije su hitove u 90-ima mnogi znali napamet naročito one “That Don’t Impress Me Much” i “Man! i Feel Like A Woman”, odlučila je progovoriti o svom strahu kako više nikada neće moći pjevati nakon što se morala podvrgnuti operaciji grla nakon što je oboljela od lajmske bolesti koju prenosi jelenski krpelj i zbog čega se bila povukla iz javnosti.