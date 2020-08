Jelena Karleuša otkrila zašto Duško nije došao na njeno slavlje: A onda je jednom rečenicom rasplakala fanove

Ekipa portala “Telegraf“, jedina je imala priliku da zaviri na slavlje i da sa raspoloženom slavljenicom popriča na njen divan dan. Na početku razgovora odmah su je pitali šta je sebi poželjela, ali ih je odgovorom prilično iznenadila.

– Iskreno, ništa. Stvarno ništa. Toliko sam bila u frci oko spremanja rođendana da se nisam bavila svojim željama, nego da svima bude lijepo – rekla je Jelena koja je blistala u bijeloj haljini.

– Meni je bilo bitno da se svi lijepo provedu, da svi dođu, da bude lijepa atmosfera, a ne uštogljeno i fejk. Da svi lijepo jedu, bez obzira što niko ne pipa švedski sto (smijeh) – našalila se Jelena.

Kako je rekla, mlađa kćerka Nika spava sa njom, pa je 16. uveče čekala ponoć da bi bila prva koja će mami čestitala rođendan.

Jelenin suprug Duško Tošić zbog fudbala i obaveza nije mogao da dođe u Srbiju i prisustvuje slavlju, a nas je zanimalo da li joj je priredio neko iznenađenje, iako je daleko.

– Iznenađenje je to što sve ovo imam večeras. (smijeh) Zar nije lijepo iznenađenje? Iznenađenje za kompletnu javnost, vjerovatno – rekla je Jelena.

Na pitanje koliko se njen život promijenio kada uporedi sebe sa 20 godina i sada, Jelena nam je rekla šta je sve drugačije.

– Kako da ne… Uživam u malim stvarima, uživam u sitnicama iz dana u dan. Pogotovo od kada se desila tragedija sa Divnom, stvarno sam odlučila da idem korak po korak u životu. To je ono što me je život naučio… Da cijenim, sve što imam. Prijatelje, svaku lijepu reč, da ne zaboravljam. Da nikad ne zaboravim onog ko mi dobro učini, to je jako bitno. I, da praštam neprijateljima. To je možda najveća životna mudrost. Ne opterećivati se gnjevom i mržnjom prema bilo kome, nego oprostiti i baviti se samo lijepim emocijama.

– Da se ne bavim lijepim emocijama, da pamtim, da ne praštam… Bila bih mnogo gorka, jer se mnogo nepravde desilo u mom životu, mnogo loših ljudi. Mislim da je najbolja stvar za jednog čovjeka da prašta, da dopusti sebi da voli, da se ne plaši da voli, da živi svaki dan jako mudro. Da ne zvuči kao fraza, ali sutra je luksuz svakome od nas. Ne samo zbog teškog života i problema svakog od nas, nego, evo šta se desilo sa koronom, šta se generalno dešava sa planetom… Treba živjeti dan za danom, biti dobar čovjek, činiti dobra djela i uživati u tome. To je moja poruka svima i moja rođendanska želja – objasnila je pjevačica.

– Sve to dolazi sa godinama. I milost, i praštanje i prava ljubav. Ne može neko stvarno voli sa 20, stvarno da razumije sa 20, ne može ni da mrzi, ni da voli, ni da prašta. Ali, sa 42… Sa 50 ćemo se naći, nadam se, ako planeta bude postojala, odlučila sam da izgledam kao sa 20 (smijeh) – rekla je pop zvijezda.

Facebook komentari