Krila ga je kao “zmija noge”, ovo je bivši dečko Tanje Savić

Tanja Savić je vješto krila ljubavne veze sve dok nije upoznala sadašnjeg supruga Dušana Jovančevića.

Jedan od razloga zbog kojeg nije javno eksponirala svoje momke jeste taj da su neki bili oženjeni. Tako je Stanko Nedeljković otkrio da ga je pjevačica umalo koštala razvoda.

Folk pjevač poznatiji pod nadimkom Bađi prije nekoliko godina bio je u vezi sa pjevačicom, iako je već tada bio oženjen. On je jednom prilikom javno priznao svoj blizak odnos sa Savićevom, što mu je ugrozilo brak. Nedeljkovića su mediji zatekli na jednom snimanju i iskoristili priliku da ga pitaju da li je i dalje sa bivšom djevojkom u kontaktu i koliko se razlikuje Tanja iz perioda dok je bila sa njim i sada.

– Molim vas o njoj nemojte ništa da me pitate! Jesam pričao o vezi sa Tanjom i zbog toga sam mogao da se razvedem, mogla je da me košta braka. Jedva sam se tada pomirio sa ženom, molio je da ne podnese papire za razvod braka. Rekla mi je ako još jednom pomenem Tanjino ime – odmah razvod! Ne mogu i ne smijem da pričam ništa, razumite me! – objasnio je tada za medije pjevačicin bivši, a pogledajte kako on izgleda:

Podsjećanja radi, Bađi i Tanja su upoznali su se dok se pejvačica takmičila u „Zvezdama Granda“. Nakon upoznavanja brzo su uplovili u ljubavnu romansu, koja je trajala dviije godine, a raskid se dogodio kada se Tanja smuvala sa Darkom Filipovićem. U tom periodu, Savićeva je na pitanje da li ima dečka odgovarala potvrdno, ali nikada nije željela da otkrije njegov indetitet, piše “Informer“.

