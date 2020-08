SRAMOTNA IZJAVA MUŽA TANJE SAVIĆ! UZEO JOJ DJECU, A PRIČA OVAKO: Priredio joj veliku sramotu, plaši se NAJGOREG!

Pjevačica je cijeli slučaj prijavila policiji i na sve načine se bori da dođe do djece. Međutim, ovo nije prvi put da Dušan pravi probleme i da se iživljava nad suprugom.

Sudeći po izjavama koje je on ranije davao u medijima, može se zaključiti o kakvom profilu ličnosti je riječ,

– Tanja mene ne vara, niti ja nju tučem. Nema potrebe da me vara jer sam ja mašina u krevetu. Ja nju najbolje je*em i od mene nikada neće otići. Dajem joj više nego što joj treba. Prezadovoljna je mnome u tom smislu. Ne bi me valjda trpila da je bijem, ona voli kako je zadovoljavam. Volimo se svaki dan sve više – ovako je Dušan manipulisao javnošću i ponižavao suprugu, te je dodao:

-Zlobni ljudi nam priređuju probleme. Tanja me obavještava o svemu, nikada ne bi smjela da me slaže za nešto. Ja sam za nju sve,piše Espreso.

Nakon skandala koji je izbio između bračnog para 11. juna, oglasio se Jovančević, rekavši da su se Tanja i on tako dogovorili, što je gnusna laž. Po tome se još jednom može zaključiti o kakvom manipulatoru je riječ.

– Djeca i ja smo otišli u Australiju zbog njihove bezbjednosti i vraćamo se, naravno, za Beograd kada prođe sve oko korone. Tako smo se dogovorili moja supruga i ja. Ona je ostala jer ima poslovne obaveze.

Koliko god da je godinama svoje probleme skrivala, sada na sva usta priča šta je sve proživljavala i šta trenutno preživljava od svog još uvijek zakonitog supruga.

– I dalje mi je zakonski suprug iako sada nismo ni u kakvom odnosu. On mi sada šalje poruke na engleskom, što je dokaz da je rezervisan, a možda i sprema nešto protiv mene. Plašim ga se jer znam da je spreman na sve. Ko zna šta će još uraditi. Sada, iz ove perspektive, shvatam da mi je on mjesecima radio iza leđa. Najavljivao mi je da me čekao pakao, ali ovako nešto nisam mogla ni da zamislim. Mada, sjećam se da su mi on i njegovi jednom rekli da počnem da brojim dane u mjesecu kada ću se čuti sa svojim sinovima – kaže utučena pjevačica.

