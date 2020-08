Kako izgleda sin Ane Bekute kog je po rođenju ostavila u domu za nezbrinutu djecu: Šta on kaže o pjevačici

Srbijanska pjjevačica Ana Bekuta rodila je sina Igora Polića sa samo 17 godina i morala je da ga ostavi u domu za nezbrinutu decu, o čemu je u više navrata pričala.

Igor Polić, sin Ane Bekute koga je pjevačica rodila davne 1976. kao tinejdžerka, nikada majci nije zamjerio što ga je kao bebu ostavila nekoliko mjeseci u domu za nezbrinutu djecu.

– Otkako znam za sebe, znam da je ona bila prinuđena da jedan dio života bude bez djeteta. To se nikad nije krilo od mene, niti je na mene ostavilo bilo kakve posljedice. Majka mi je sve to nadoknadila kasnije, i mnogo više od toga. Nas dvoje i danas pričamo o tome. Vjerujte da sam oduvijek na taj period gledao najnormalnije. Taman posla da majci zamjeram što je morala da me da u dom. Nikada joj to nisam prebacio. Moja majka je to morala da uradi jer je takav zakon bio tada – rekao je ranije Igor, koji nije u kontaktu sa svojim ocem

– Imam sve informacije o svom ocu, ali se ne čujemo, niti se viđamo – otkrio je tada za medije.

– Svakog vikenda putovala sam da vidim Igora, koji bi mi se smiješio u krevetiću, nepogrešivo me poznajući. Do sljedeće subote u životu su me držali njegov puderasti miris u nozdrvama i otisak njegovih majušnih usana na vratu. Agonija je trajala nekoliko mjeseci, a onda je glas srca i razuma tu ptičicu vratio u krilo – kazala je ona jednom prilikom za medije, a u par navrata je isticala da se kaje što nije rodila još jedno dijete, prenosi “Alo!“.

