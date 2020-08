Tanja Savić otkrila kroz šta prolazi: “Oteo je djecu, lagao me i odnio sav novac. Borit ću se!”

“Želim da kažem da sam dobro, postoji nada za pravdu. Ja imam snagu da se borim. Želim da se zahvalim svima, mislim da će ovo brzo da se odvija.“, započela je Tanja u jutarnjem programu na Prva Tv i dodala:

“Posljednji put sam preksinoć imala kontakt sa njima, na pet minuta. Ja nisam ni opuštena kada ih zovem, uvijek je neko tu, kao na prismotri. Svaki put kada pozovem osjetim negativnu atmosferu.”

“Vidim po njima da su suzdržani, malo su i ljuti, bijesni. Stariji sin tog dana nije želio da se čuje sa mnom. Oni mogu da budu pod manipulacijom svog oca, moguće je da su djeca protiv mene. U jednom momentu mlađi sin mi je dao do znanja da mu je jako žao mene, ali ne može da mi kaze. Mlađi sin je pokazivao da je jak, ali na kraju mi je rekao da ne plačem.“, priča Tanja.

“Uvijek sam imala nadu i davala šansu. Sa njim nisam ni u kakvom odnosu. Počeo je da mi šalje poruke na engleskom. Moguće je da nešto sprema protiv mene.“, kaže Tanja pa dodaje:

“Ljudi misle da sam ja dala saglasnost da djeca napuste Srbiju, to je netačno. On je oteo djecu. Nikakvog potpisa nije bilo, on je mene lagao da djeca imaju temperaturu, da ja ne bih dolazila. On je bio u Beogradu, a ja kod svojih. Da sam znala da će tako da se desi ne bih mu ni predala djecu. Ja sad vidim koliko su svi bili u pravu što se Dušana tiče, a ja ništa nisam vidjela. Sa njim nisam ni u kakvom odnosu, ko se sažali on će mi dati djecu da čujem. Ja sam osoba koja je krila privatni život, nisam željela da se o meni priča. Nisam prijavila jer sam imala lažnu nadu, uvijek je govorio da će se vratiti. On je meni odnio sav novac, svu ušteđevinju. On je planski odradio sve.“, rekla je Tanja.

“Oni imaju dvojno državljanstvo, ne znam da li je lažirao moj potpis na aerodromu. Ja sam bila prevarena i nasjela sam na tu priču. Nisam nikad podnosila zahtjev za razvod braka. Stalno mi je govorio da nisam dobra majka, ali sam kasnije shvatila da sam ja ta koja je bila okej.”

“On je mene prijavio kao majku koja se odrekla svoje djece. On je otišao u socijalno i prijavio se kao samohrani otac, da bi od socijalnog uzimao 3000 dolara da ne bi radio.“, zaključila je Tanja, prenosi “Blic“.

Facebook komentari