Ponovo rat bivših supružnika: Ana: “Rasta, ti si narkos”; Đurić: “Ana, ti si alkos”

Ana Nikolić i njen bivši suprug Stefan Đurić Rasta toliko su ozbiljno zaratili da već duže vrijeme nemaju direktnu komunikaciju, već za sve što je potrebno jedno drugom javljaju preko njegove majke Slađane.

Sve je počelo sitnim čarkama i prepirkama. Rasta je Ani govorio da mora da smanji alkohol jer se iz aviona vidi da čak ni pred kamerama nije trijezna. Ona je njemu pak prebacivala to što preko društvenih mreža pokazuje da koristi marihuanu, promovišući to kao zdrav model života. Vremenom su svađe postajale sve učestalije i žustrije, sve dok Ana nije pozvala Rastu i počela da urla na njega. Prema riječima izvora bliskog pjevačici, ona ga je tad nazvala narkomanom, zavisnikom i neodgovornom osobom jer nije na vrijeme vratio kćerku kod nje. Zaprijetila mu je da više neće viđati dijete!

Tada je, kaže sagovornik, prekinula vezu, ne dozvolivši bivšem suprugu da joj odgovori. Ali on joj je u nekoliko poruka sasuo sve što je htio. Napisao joj je da će se loše provesti ako bude naumila da mu uskrati prava koja po zakonu ima, otvoreno joj rekavši da će je prebiti. Ana na to ništa nije odgovorila, ali je odmah pozvala Stefanovu majku Slađanu i rekla joj šta se desilo. Žena se odmah uključila da riješi problem, pa je najprije smirila bivšu snajku, koja je bila uzrujana i uznemirena, te je onda pozvala sina.

Rasti je objasnila da je najbolje rješenje za sve da njih dvoje više ne komuniciraju i da sve što treba ide preko nje. Od tada Ana se čuje samo sa Slađanom i za sada sve funkcioniše uredno. Međutim, s vremena na vrijeme Nikolićeva mora da bocne bivšeg supruga, i to uradi javno, da svi vide. Nedavno je na svom Instagram nalogu objavila snimak u kojem je ružno govorila o njemu, pa ga je brzo izbrisala. – Nije bitno koliko, bitno je da si bio unutra. Za razliku od mog bivšeg muža, koji se tripuje da je kriminalac, ja sam ipak u VIP robijašima. A gdje je on? Sjedi jedan, i u tome sam bolja – rekla je ona. Reper nije ništa odgovorio bivšoj supruzi. Oboje su do zaključenja ostali nedostupni za komentar, prenosi “Kurir“.

Facebook komentari