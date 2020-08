Nikolina Pišek: Nije prvi put da me vrijeđaju jer sam udata za Srbina

Bračni par Ristović je rentirao vilu na 14 dana i za nju su platili 20.000 evra.

Nikolina je ispričala kako su ona, njen suprug i troje maloljetne djece nasilno izbačeni iz vile, pa čak i pokradeni u vrijednosti između 275 i 300.000 evra.

Voditeljka, je nakon užasa koji je doživjela objasila za Telegraf šta i kako se tačno dogodilo, ali i kako napreduje istraga, kao i da li im su im vraćene ukradene stvari.

“Ja i moja porodica smo dobro. Ja se nadam da je istraga u toku, no to trenutno ne znam kako napreduje, a sve ću saznati u srijedu kada odem u Split”, rekla je Nikolina

Kako je otkrila, ona više nema komunikaciju sa agencijom, koja nije ispunila svoje obaveze prema njoj i njenom suprugu, a cijeli slučaj preuzeo je njihov advokat koji će dalje komunicirati sa nadređenima.

“U noći kada nam se sve dogodilo, niko nam se nije javljao iz agencije, a ni dan poslije. Nakon toga komunikaciju sa njima je preuzela advokatska kancelarija, koji potražuje povratak svih sredstava. Samo jedini komentar koji sam čula od agenta je da je izjavio da mu je sve ovo užasno smješno. Ja tačno ne znam koji je dio njemu smješan, da li to što su djeca plakala od straha da li će biti ubijena ili mu je smješno što smo pokradeni, baš ne znam koji mu je deo tačno smiješan”, rekla je Nikolina.

U noći kada su izbačeni, voditeljka i Vidoje su, tvrdi ona, i napadnuti. Nikolini su, kako kaže, upućene jezive prijetnje i najstrašnije šovinističke uvrede jer je udata za Srbina.

“Da se događaju šovinistički ispadi tog tipa, događaju se, nije prvi put. No, prvi put je da sam se susrela sa tim u takvoj nasilničkoj meri i to od čovjeka kome smo platili za određenu uslugu. Iskreno, ja od vlasnika vile koji je nametljivo komunicarao sa nama nisam očekivala baš ništa, očekivala sam da ga ne upoznam i ne vidim, zato što je to jedino objektivno i ispravno. Trebalo je da komuniciram samo sa agencijom kojoj smo platili uslugu, a oni nama za to garantovali i privatnost i ispunjavanje ugovora, koji su oni prekršili”, kaže ona.

Sličan nemili događaj kao i Nikolininoj porodici, prije nešto više od mjesec dana dogodio se i hrvatskom producentu Romanu Majetiću, koji je takođe opljačkan, napadnut i prisilno izbačen iz vile koju je rentao na Hvaru.

“Da čitala sam šta se dogodilo, ja stvarno ne mogu ništa da tvrdim, ali ono što znam jeste da je reč o istoj agenciji, preko koje smo i mi rentirali vilu. Iskreno mislim da je reč o nekom organizovanom kriminalu i da to rade već uigrani ljudi, ništa još uvijek ne tvrdim, ali po svemu sudeći to je tako. Nažalost, Romanu nisu vraćene ukradene stvari, ali se ja nadam da će iste biti vraćene i njemu i nama”, kaže Nikolina.

Lijepa voditeljka je na kraju ispričala i da je njen suprug Vidoje i fizički napadnut i da su njegove povrede vidljive, kao i da je sve to zabilježno u policijskom zapisniku.

Podsjetimo, Nikolina i Vidoje sa djecom i prijateljicom zakupili su za 20.000 evra vilu u Kaštelima, na 14 dana. Predzadnje večeri pred vilom su ih navodno dočekali ljudi iz obezbjeđenja i zabranili im ulazak. Naknadno su dozvolili Nikolininoj prijateljici i kćerki da uđu u vilu i pokupe stvari, ali novac i dragocjenosti, skupe satove i nakit, navodno nisu pronašli.

