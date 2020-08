Kraljica čestitala rođendan Meghan Markle: Ova poruka znači samo jedno

Supruga princa Harija Megan Markl slavi danas rođendan u Los Anđelesu. Kraljevska porodica je putem Tvitera poslala poruku Megan Markl tim povodom.

🎂🎈Wishing The Duchess of Sussex a very happy birthday!

📸 The Queen and The Duchess are pictured during a joint visit to Chester in 2018. pic.twitter.com/jTv8NmISYo

— The Royal Family (@RoyalFamily) August 4, 2020