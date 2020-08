Tijana Dapčević: “Ne bavimo se umjetnošću zato što nas je sramota da okopavamo krompir”

Jedna rasprava iz Hrvatske, koju je pokrenula pjevačica Nina Badrić, preselila se i na ostatak regiona.

“Ne bavimo se umjetnošću zato što nas je sramota da okopavamo krompir ili da ne isprljamo ruke i haljinu, nego zato što to volimo“, napisala je pjevačica Tijana Dapčević, uključivši se tako u raspravu koju je pokrenula njena koleginica iz Hrvatske, te dodala:⁣

⁣

“Krompir…. I, šta sad?⁣ Nije me mrzilo, skrolovala sam do 21. avgusta 2012. godine, samo da bih našla ovu fotku.⁣ Ja muziku ne volim, ja je dišem. Ne mogu bez nje, ja u svemu i svakome prvo čujem zvuk. Ni na jedan svoj koncert nisam otišla sa stavom ‘aj da završim ovo, pa da idem’. Nisam ja došla ništa da završim, nego da započnem žurku. Da vidim svaku vašu reakciju, da pjevamo zajedno“, navela je Dapčević u objavi na Instagramu.

Posao joj je, kako je dodala da svima koji na koncert dođu bude lijepo ta dva sata.

“Kad je vama lijepo, ja dobijam energiju kojom bih mogla da pomjerim planetu, eto tako se osjećam.⁣ Volim i sve one dijelove ovog posla koje vi ne vidite, a ovde sad nema dovoljno mjesta da vam sve to ispričam, ali to sada nije ni važno.⁣ Važno je da svi odaberu da rade u životu ono što rade najbolje.⁣ Važno je da poštujete i automehaničara, zubara, vodoinstalatera, poljoprivrednika, kasirku itd. Zato što je svaki posao važan za društvo. I umjetnost je važna, vjerujte da bi svijet izgledao mnogo drugačije da nema muzike, filma, knjiga, slika, fotografije”, poručila je pjevačica te ukazala:⁣

⁣

“Svi smo na istoj planeti, svi smo u istoj situaciji, zaista nema potrebe dodavati nove viruse u društvo, mislim da nam je ovaj trenutni sasvim dovoljan”.

U raspravu se uključila i Goca Tržan te napisala na Tviteru da vidi da je “narod baš sretan i zadovoljan što estrada nema od čega da živi”.

“Eto, bar nekome i sreću da donesemo svojom nesrećom”, dodala je Tržan.

Naime, prije nekoliko dana Badrić je zatražila od hrvatske vlade da pomogne estradi, jer mjesecima nemaju posla, te time pokrenula raspravu u cijelom regionu, a jedna žena joj je poručila da dođe kod nje, jer za “nekoliko dana vadimo krompir”.

“Evo za par dana vadimo krompir, trideset hektara, okolica Bjelovara, i trebaju nam nadničari, 300 kn plaćamo po danu. Može povesti i Maju, Severinu, modnog mačka i sve ove što su uzeli pomoć od 4000 kn. Samo joj poručite da ne dođe u onoj dizajnerskoj haljini od 14.000 kuna, što se hvalila prije nekoliko mjeseci, jer bilo je kiše ovih dana i dosta je blata”, napisala je žena, prenosi “Index“.

“Naslađivati se nad bilo čijom nevoljom poraz je ljudskosti”, odgovor je Nine Badrić na ovaj komentar.

Facebook komentari