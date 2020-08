Rada Manojlović u Zadruzi 4? Pjevačke zvijezde bježe od korone u rijaliti

Tri popularne pjevačice, navodno, pregovaraju sa televizijom Pink o učešću u četvrtoj sezoni “Zadruge”. S obzirom da je pitanje kada će moći da se vrate nastupima, pjevačice Indira Aradinović, Rada Manojlović i Slađa Delibašić odlučile su da uzmu u razmatranje predlog produkcije da uđu u Imaginariju.

Kako izvor blizak produkciji navodi, Indi je bez dlake na jeziku i veoma je borbena, zbog čega je njen profil idealan za ovakav program.

– Indi je žena koja ne preza ni od čega i ni od koga! Ona bi se sigurno sjajno snašla u rijalitiju, zbog toga je i dobila ponudu. Ona inače nije uzimala u razmatranje učešće u ovakvom formatu, ali s obzirom na to da dugo nije nastupala i da ima slobodnog vremena, ovo bi bila i razonoda, ali i dobra zarada za nju. Dobila je ponudu, ali još nije presjekla – navodi izvor.

Rada Manojlović jedna je od najtraženijih pjevačica, a ponuda da uđe u “Zadrugu 4” ju je veoma iznenadila.

– Rada je navikla da radi, tako da joj jako teško pada to što ne može da radi svoj posao. Za nju to nije pitanje novca, već joj fali da ima bilo kakvu aktivnost. Bila je više puta gost u Imaginariju i zabavljala je zadrugare, tako da je imala mali uvid u to kako rijaliti izgleda iznutra. Dopada joj se ta igra, iako smatra da ona nije osoba koja može da se nosi sa pritiskom boravka u zatvorenom prostoru toliko mjeseci. Ona će se zbog toga najvjerovatnije u zimskom periodu priključiti takmičenju – objašnjava izvor.

Slađa Delibašić je neko ko je, prije svega, bio član porodice Đogani i zna mnogo o odnosima najaktuelnijih rijaliti ličnosti, tako da njenu stranu priče mnogi žele da čuju.

– Ona je, prije svega, svašta prošla sa Đoletom, a i svjedok je mnogih događanja između Anabele i Gagija. Zna mnogo i o svim porodičnim odnosima, tako da ima ona svašta da kaže. Povukla se već nekoliko godina iz javnosti, a sada je pravo vrijeme da se vrati na velika vrata – završava izvor.

Suma koja se pominje kod sve tri potencijalne učesnice je, ni manje ni više, nego iznos glavne nagrade za pobednika rijalitja, tačnije, 50.000 eura. Ipak, one su zvijezde, tako da i ne iznenađuje što je honorar koji one traže pozamašan. Ostaje da vidimo da li će se do početka nove sezone dogovoriti i naći na malim ekranima. Indi i Slađa se do sada nisu oglašavale po ovom pitanju, dok je Rada samo kratko poručila novinarima:

– Zatekli ste me s pitanjem, ne mogu o tome da pričam (smijeh).

