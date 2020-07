Tanja Savić konačno progovorila o odlasku njenih sinova u Australiju

Srbijanska pjevačica Tanja Savić prolazi kroz dramu koja traje već mjesecima, budući da je njen suprug Dušan Jovančević odveo njihove sinove Maksima i Đorđa u Australiju, te ona ne može da ih vidi.

Tanja do sada nije željela mnogo da govori na ovu temu, ali je sada priznala da je Dušan djecu odveo 17. aprila ove godine, na Veliki petak, kao što je i objavljeno u medijima.

– Ja nisam državaljanin Australije. Imam boravišnu vizu, mogu da uđem i izađem iz Australije kad god poželim. Malo mi je teško palo ovo što sam četiri mjeseca bez djece. Na Veliki Petak moj muž je otišao sa djecom u Australiju. Ja sam farbala u četvrtak da bih im odnijela jaja u petak. Kada sam otvorila vrata stana, on je bio prazan, bez dječijih stvari, bez kofera, djeca nisu bila tu. Ja dva dana nisam znala gdje su djeca, Dušan je isključio mobilni telefon, bio je neostupan. Poslije toga su me zvali novinari. Ja nisam znala šta se dešava sa njima, gdje su mi djeca, gdje mi je muž… Prvo me je pozvao neki ženski glas, novinarka je bila u pitanju, i prva rečenica koju sam čula bila je: “Dobar dan, zovem iz crne hronike”. Možete li da zamislite kako sam se osjećala, nema mi muža, nema djece dva dana, a oni zovu iz crne hronike – rekla je Tanja u emisiji “Ekskluzivno”.

– Novinari su me zvali jer sam išla da prijavim nestanak, nisam znala gdje su mi djeca, on se nije javljao na telefon dva dana. Moje srce je hrabro, to je srce majke, sve žene znaju kako je kad si bez djece toliko dugo. Vjerujem u Boga i u onu rečenicu dobro se dobrim vraća. Govorim isključivo istinu, ne želim nikoga da osuđujem. Viđam djecu samo preko Vajbera – dodala je pjevačica.

Tanja navodi da joj nije jasno zbog čega se suprug okrenuo protiv nje.

– On se meni inati, ali se inati majci svoje dece. Nešto mu je popilo mozak, šta ja ne znam. Ja sam jaka i hrabra žena, što me ne ubije to me ojača, to sam rekla sto puta – rekla je ona u pomenutoj emisiji.

Podsjetimo, Tanja je godinama sa porodicom živjela u Australiji, a kako je sama nedavno izjavila, njen muž se nije slagao sa njenom željom da više vremena provodi u Srbiji, kako bi se posvetila karijeri, piše “Glossy“.

Facebook komentari