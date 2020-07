BEZ OBZIRA NA VISOKU ZARADU UZELI POMOĆ DRŽAVE OD 250 €: Ovi pjevači su dobili pomoć zbog korone!

Na početku pandemije virusa korona država je odlučila da malim i srednjim preduzećima uplati tri puta 250 evra, tačnije 30.000 dinara (za april, maj i jun) kako bi lakše podneli finansijsku krizu nastalu zbog vanrednih mera.

Tu privilegiju iskoristili su i brojni pevači, tačnije svi oni koji imaju registrovane firme na svoje ime.

Na spisku poznatih koji su od države dobili novac su Ceca Ražnatović, Neda Ukraden, Vlado Georgiev, Saša Popović, “Grand”, Lepa Brena, Ana Bekuta, Nikolija Jovanović, Relja Popović, Teodora Džehverović, Stefan Đurić Rasta, Dragan Kojić Keba.

Ceca ima petoro radnika

Najveća muzička zvezda je preko svoje firme „Ceca mujzik“, koja se vodi na njenu sestru Lidiju Ocokoljić, od države zatražila pomoć za isplatu minimalne zarade za petoro zaposlenih. Mesečno je to iznosilo 150.000, a za ceo period 450.000. Neda Ukraden je 16. aprila u banci otvorila namenski račun preko kojeg joj je Ministarstvo finansija uplatila tri puta po 30.000 dinara. Pevačica je još 2014. otvorila firmu „Neda bravo“ preko koje posluje i plaća porez. Isto tako postupili su i Dragan Kojić Keba (firma „Keboni“), Nikolija Jovanović („Nikolija mjuzik“), Relja Popović (Proizvodnja kinematografskih dela audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa), Teodora Džehverović („Teodora“), kao i Ana Bekuta, koja je godinama vlasnica privrednog društva „Brojanica“.

Posluju preko „Granda“

Mnogi pevači i muzičari koji posluju preko „Granda“ takođe su mogli da za prethodna tri meseca dobiju minimalnu zaradu. „Grand“ se među prvima prijavio za pomoć, još 16. aprila. Interesantno je da je i Saša Popović uradio to isto, ali preko svoji firme „Agencija Popović entertejnment end konsalting“, čiji je on jedini zaposleni. Tako je bivši vlasnik „Granda“, pored penzije, do sada dobio i 90.000 dinara od države. Brena je dobila pomoć 630.000 dinara jer u svojoj prodavnici pljeskavica „Big Rori“ ima sedmoro zaposlenih, uključujući i sebe kao vlasnika.

Vlado Georgiev od 2002. ima preduzeće „VG art studio“, koje ima četvoro radnika, pa je za tri meseca dobio 360.000. Rasta je prijavio samo sebe u firmi „Balkaton geng“, pa je dobio 90.000,prenosi Senzacija

Državni organi su meru produžili za još dva meseca, tako što će svima koji ispunjavaju uslove uplatiti po 60 odsto od minimalne zarade. To znači da estradne zvezde već do 10. avgusta mogu da očekuju po 18.000 dinara i isto toliko u septembru.

