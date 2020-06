Za Nikolu Đokića tvrdi da se ponaša idiotski: Zna li Jelena da se Đorđe Marjanović skidao, valjao po sceni…

U muzičkom rijalitiju „Zvezde Granda“ kao po nepisanom pravilu iz emisije u emisiju i tako mjesecima i godinama očekujemo bujicu neprimjernih, pogrdnih riječi Jelene Karleuše upućenih kandidatima. Ne kažemo da je uvijek u krivu, itekako je upravu da svi ne moraju biti pjevači, da estradni posao nije ubiranje novca sa grana, da je sve opušteno a sa punjenem džepova.

To stoji, no prije nekoliko emisija jedan od kandidata kome je Đorđe David mentor prilikom izvođenja pjesme imao je specifičan scenski nastup, malo je bio energičniji i gdje je trebalo i gdje nije, ali on tvrdi da je to savjet njegove koreografkinje. Kandidat se zvao Nikola Đokić a kojeg je Jelena dočekala onako „na prvu“.

-Glup nisi, loš frajer nisi! Bilo je šit, jeftino, bilo nam je neprijatno gledati te kako se glupiraš, ko ti je rekao da tako igraš, idotski. Smješnije nisam nikad ništa vidjela – govorila je ona, a onda je uslijedila rečenica

-Kad si ti vidio da se tako bilo ko od muških pjevača ponaša na sceni. Ovo tvoje bilo je pase, nije bilo vau, bilo je šit.

Nama je ostalo upečatljivo Jelenino pitanje „kada se neko od pjevača tako ponašao na sceni“. A mi joj dajemo odgovor na njeno pitanje. Da li je Karleuši Đorđe Marjanović bio smiješan, glupav i već šta ona kaže. Đorđe je unio novinu u muziku pokretom, sjedio na sceni, skakao po njoj, bacao se, valjao se po stejdžu, skidao sako i bacao ga u publiku. Sve je to radio čak četiri godine prije Džegera i Morisona. Da li joj ta velika zvijezda bivše Jugoslavije izgleda idiotski smiješna. Nije u pitanju svakako usporedba interpretatora jedne izgrađene zvijezde i jedng amatera nego je bit Jelenino pitanje postavljeno kandidatu.

I sama Viki Miljković joj je kazala da će dečko dobiti traumu od nje a Ana je poentirala rečenicom da je imao scenski nastup u svojstvu pjesme. Jednostavno kazano, Jelena želi da se svi odijevaju, ponašaju i pjevaju shodno njenim afinitetima, što je naravno nemoguće. Ona je tu u ulozi ocjenjivanja interpretacije i mogućih predispozicija koje sobom nose kandidati a koje mogu profesionalci da prepoznaju. Oni nisu došli da se bore za svoje mjesto pod estradnim nebom da bi sa sobom kući vratili averziju prema muzici uopšte i sa mogućim traumama, prenosi Express

