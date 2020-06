U braku su 43 god., a rijetko ko zna kako izgleda: Ovo je supruga Dragana Stojkovića Bosanca

Njih dvoje su godinama u sretnom braku, ali njegovu suprugu rijetko ko je imao priliku da vidi u javnosti.

“Drago mi je da supruga nikada nije željela da bude zvijezda preko druge zvijezde. Ona mi je najveća i iskrena podrška u smislu nečega što se zove ljubav prema porodici i djeci, a dođem i ja tu na red kao suprug. Prava stvar je kada se to osjeti. Pazi me i priprema mi omiljenu hranu. Jako volim punjene paprike, a ona to izvanredno kuha, kao i hurmašice, kadaif. Mnoge sam probao, ali kadaif moje Dunje se može mjeriti sa onim iz Istanbula”, rekao je Dragan Stojković Bosanac svojevremeno za “Faktor.ba”.

Bosanac je jednom prilikom ispričao i da je njegova supruga vrlo muzikalna, da je pjevala u horu ali da nije imala ambicije da se time bavi.

Njihova kćerka Aleksandra krenula je njihovim stopama i odlučila da se bavi pjevanjem, dok je sin Aleksandar inžinjer poljoprivrede,prenosi Senzacija

Facebook komentari