Marilyn Monroe: Stvari koje niste znali o neprežaljenoj holivudskoj divi

Na 94. obljetnicu od rođenja holivudske dive prisjetili smo se nekih od najvažnijih trenutaka koji su obilježili njezin život, a koji su poznati tek najvećim obožavateljima.



1. Nije znala ko joj je otac

Norma Jean veći je dio djetinjstva provela u sirotištu i među posvojiteljskim obiteljima. Nije znala tko joj je stvarni otac, dok je njezina majka Gladys Pearl Baker imala mentalnih i financijskih poteškoća zbog kojih se nije mogla brinuti o djevojčici.

2. Udala se s 16 godina

Udavala se tri puta, a prvome suprugu Jimu Doughertyju izrekla je sudbonosno da kad je imala tek 16 godina. Bio je to dogovoreni brak, a trajao je četiri godine. Jim se protivio njezinoj želji da radi i zarađuje svoj novac, a to je u konačnici dovelo do njihova razvoda.



3. Promijenila je ime na pragu dvadesetih

Čelnik filmskog studija Fox Ben Lyon savjetovao je Normi da promijeni ime ako želi postati slavna. Dao joj je ime Marilyn prema istoimenoj popularnoj kazališnoj glumici iz New Yorka, a ona je zamolila da dopiše bakino prezime Monroe. Ime je službeno promijenila 23. februara 1946. godine.

4. Operisala je nos i bradu

Desetljećima se nagađalo kako se Marilyn Monroe podvrgnula plastičnim operacijama kako bi proljepšala svoj izgled. Točnije, da je operirala nos i bradu. Ta je informacija potvrđena 2013. godine kada je na Beverly Hillsu organizirana aukcija rendgentskih snimki njezina lica koje je napravio njezin plastični hirurg.

5. Bila je prva žena na naslovnici Playboya

Marilyn Monroe bila je prva žena na naslovnici Playboya, koji je prvi put izdan u decembru 1953. godine. Marilyn nije pozirala za časopis, već je Hugh Hefner kupio obnaženu fotografiju glumice koje je ranije snimio Tom Kelley.



6. Joe DiMaggio bio je opsjednut njome

Marilyn se udala za Joe DiMaggia 14. januara 1954. godine. Iznenadni brak s najpopularnijim igračem bejzbola onoga vremena trajao je svega devet mjeseci, a par se razveo zbog nepomirljivih razlika njihovih karaktera. Unatoč tome Joe ju je volio cijelog života te se nadao da će se jednog dana pomiriti.

7. Silno je željela djecu

Silno je željela biti majka, no sreća joj nije bila naklonjena. U braku s književnikom Arthurom Millerom imala je dva spontana pobačaja te izvanmateričnu trudnoću.

8. Mogla je biti Holly Golightly

Truman Capote želio je Marilyn Monroe u ulozi Holly Golightly iz filma Doručak kod Tiffanyja koji je Audrey Hepburn učinio kultnom glumačkom ikonom. Marilyn je odbila ulogu po preporuci svojeg učitelja glume, koji je mislio da ona ne može dobro odraditi taj posao.

9. Bila je ljubiteljica pasa

Tokom svojeg života obožavala je pse te je imala nekoliko ljubimaca. Posljednji pas kojeg je imala – bijeli maltezer pod imenom Maf (što je bila skraćenica od Mafia Honey) bio je dar Franka Sinatre.

10. Obožavala je čitati

Iako je imala imidž “praznoglave” se*s-bombe, Marilyn je bila vrlo inteligentna žena koja je obožavala čitati. U njezinoj privatnoj kolekciji nalazilo se oko 400 naslova, od čega su većina bila vrijedna prva izdanja, piše “Zadovoljna“.

