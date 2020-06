Pokušala da se ubije: Anabelu spasio Andrej u posljednjem trenutku

Anabela Atijas je pokšala da se ubije prije Zadruge. Bila je u tako lošem psihičkom stanju da je pomiješala alkohol sa gomilom tableta u nameri da okonča život. Odlučila se na ovaj korak dok je njena kćerka bila u Zadruzi, a ona prolazila kroz razvod,piše Exprestabloid

-Anabela je jedva preživjela prvu Zadrugu i Luninu aferu sa Slobom, a tokom druge stanje joj se pogoršalo. U istom periodu ju je Andrej napustio i iselio se iz stana. Počela je da pije više tableta za smirenje, čak i da ih miješa sa alkoholom. Kap koja je prelila čašu bila je svađa Marka i Lune u rijalitiju poslije koje je Lepi Mića dodatno izvrijeđao Lunu. To je dovelo Anabelui do nervnog sloma pa je odlučila da digne ruku na sebe. Popila je litar alkohola sa šakom sedativa. Od sigurne smrti u posljednji čas Anabelu je spasao Andrej Atijas. Dok je te noći bila u nervnom rastrojstvu slala je poruke Andreju. U posljednjoj se oprostila od njega, izvinila se za sve loše što je uradila i poručila da će on zauvijek ostati njena najveća ljubav, a zatim isključila mobilni. Andrej je shvatio da nešto nije u redu pa je sjeo u auto i odjurio kod nje u stan. Zatekao ju je u nesvjesti i panično pozvao hitnu pomoć. Ljekari su brzo stigli, odvezli je u bolnicu i uspjeli da joj spasu život

Facebook komentari