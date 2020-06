Bivša djevojka princa Harryja: Živjela sam u konstantnom strahu

Bivša djevojka princa Harryja, glumica i manekenka Cressida Bonas, po prvi put progovorila je o njihovoj vezi i tome kako se osjećala tokom tog razdoblja.

Bonas i princ bili su u vezi tri godine, a službeno su prekinuli krajem 2014. godine jer se Cressida, prema pisanju medija, nije mogla nositi s pritiskom javnosti.

– Stalno sam strahovala da ću pogriješiti, da nešto neću dobro napraviti, da neću biti savršena… Živjela sam u konstantnom strahu. To me je sve toliko sputavalo u određenim dijelovima života – ispričala je Bonas dodajući da je zbog tog straha odlučila i okončati svoju vezu s Harryjem.

Također je naglasila da joj se život nakon prekida u potpunosti promijenio.

– Nakon svega ojačala sam kao osoba i sama sebi posložila stvari u glavi o tome šta želim u životu. No, mnogo sam naučila iz te veze i ona me potaknula da još više radim na sebi i ostvarenju svojih ciljeva te pomičem vlastite granice jer nikako nisam željela biti sputavana na bilo koji način, objasnila je Bonas.

Ta 31-godišnjakinja koja ovih dana promovira svoju novu seriju “White House Farm”, otkrila je kako je dugo strahovala kako će zauvijek biti obilježena kao bivša djevojka princa Harryja, ali da je mnogo radila na sebi i svojoj karijeri.

– U jednom sam trenutku morala raditi malo više i pokazati što sve mogu, pokazati da nisam samo njegova bivša djevojka, rekla je Cressida.

Bonas je sada zaručena za Harryja Wentwortha-Stanleyja, agenta za nekretnine i sina markiza Milforda Havena, koji je vijest o zarukama objavio na Instagramu.

Cressida i Harry Wentworth-Stanley bili su zajedno prije nego što je ona upoznala princa Harryja 2012. godine. Nakon prekida veze s Harryjem, ona i princ ostali su u dobrim odnosima pa je Cressida bila jedna od gošći na njegovom vjenčanju s Meghan Markle.

– Ljudi te stave u određenu ladicu i to je sve što možeš biti. Ne možeš se izvući iz toga. Pogotovo je to tako u Velikoj Britaniji. Neke su ti mogućnosti zauvijek ukinute. Tako su me gledali i nakon što smo prekinuli, zaključila je Cressida, dodajući da je to za nju bilo jako frustrirajuće, prenosi “Jutarnji“.

