Darko Lazić se prepolovio: Nakon što je smanjio želudac pjevač neprepoznatljiv

Pjevač Darko Lazić bio je muzički gost u rijalitiju “Zadruga” i tom prilikom pokazao novu kilažu.

Kilogrami sami spadaju, a može se primijetiti kako je pjevač mršaviji nego ikada.

On je uspio da skine višak nakon što je smanjio želudac, a to nije krio od javnosti.

Darko je skinuo preko četrdeset kilograma, a odmah nakon operacije podijelio je utiske.

– Do juče sam smio samo supu procjeđenu, četiri kašike i to je kraj. A od juče kašice za bebe. Zamišljam da je kašica slaninica – dodao je nedavno pjevač vezano za svoju kilažu.

Inače, na internet sajtu jedne privatne beogradske klinke koja radi operaciju želudca, može se pročitati kako komplikacije nakon operacije nisu nimalo naivne.

– Komplikacije do kojih može doći su infekcija (može doći do curenja sadržaja iz preostalog dijela želuca što dovodi do peritonitisa), krvarenje, duboka venska tromboza i posljedično plućna embolija. Može doći do pojave kamenja u žučnoj kesici i razvoja anemije ili osteoporoze zbog neadekvatne apsorpcije hranljivih sastojaka – piše u na sajtu klinike.

Cijena ovog poduhvata iznosi od 2.200 do 6.000 eura, u zavisnosti od toga koja se metoda primjenjuje.

loading...

Facebook komentari