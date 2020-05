Otac Zorana Marjanovića otkrio šta se dogodilo dan poslije Jeleninog ubistva

Otac Zorana Marjanovića, optuženog za ubistvo Jelene Marjanović 2. aprila 2016. godine, reagovao je na optužbe da on i kuma Vera Vukomanović stoje iza ovog svirepog zločina. Sumnju u njih dvoje iznijela je Jelenina pokojna majka Zorica Krsmanović sestri Ljubici Marković, koja je to objelodanila u četvrtak na suđenju.

– Kuma i ja smo Ljubici prebacivali to što je otela sve i uzela kuću pokojne Zorice, koja treba da ostane Jani. Zato je pričala protiv nas na sudu, samo da nam se osveti. To su nebuloze i uopšte to nije predmet optužnice. Ništa ne daju Jani. Uzeli su joj sve, čak su joj tada i igračke odnijeli. Jelenina majka tako nešto nije izjavila policiji. Rekla je da ima normalan odnos sa nama. Ljubica je otela i Janin novac sa bankovnog računa. To su seljačka posla – kaže Vladimir Marjanović.

Zoranov otac opisao je i kako je izgledala svađa sa Zoricom Krsmanović i njenom rođenom sestrom Ljubicom dan nakon ubistva pjevačice, o čemu je ona takođe govorila na sudu.

Tvrdi da sam rekao da biju mog sina u pritvoru… Pa ja i nisam znao da ga tuku. Posvađali smo se jer je Uroš otišao po Janu, a one su ga izbacile. Tada sam rekao: “Seljaci, na šta to liči.” To je normalna stvar da ode po svoju sestru. Mi nikada nismo imali razloga da se njima zamjeramo – ističe Zoranov otac za “Srpski telegraf“.

On kaže da ni poslije četiri godine od zvjerskog ubistva pjevačice ne gubi nadu da će istina kad tad izaći na vidjelo.

– Vjerujem u pošteni dio policije i Udbe i da će pronaći tog monstruma. Neće se izvući, ubijeđen sam u to. Moja žena je dobila moždani udar nakon onog lažnog pisma u kojem izmišljaju da je ona ubica. Od tada samo leži nepokretna. Sin Miloš je imao dva srčana udara zbog svih izmišljotina. Jedva su ga povratili. Zoran je izdržao 11 mjeseci zatvora i 48 sati batina. Pakao je prošao. Porodicu su mi pretvorili u sataniste. Nema šta nisu izmislili – kaže Vladimir.

Otac Zorana Marjanovića kaže da je nakon pojavljivanja u sudnici Jelenina tetka došla i kod njih kući.

– Nije mi jasan taj obraz da priča na sudu da sam ubica, pa mi poslije toga dođe u kuću. Nismo ništa pričali, htjela je samo da vidi Janu, pa je poslije toga otišla u Zoričinu kuću da obere trešnje i natrag u Kruševac. Kuma Vera mi je rekla juče da je šokirana njenim iskazom. Pa ona joj je izdržavala sestru tri mjeseca dok je bila u bolnici – kaže svekar.

Vladimir je odgovorio i na Ljubičine navode da joj se Jelena žalila kako nema ni dinara, “čak ni mami za pelene”.

– Kako nije imala para, a nosila je haljinu od 5.000 eura na nastupima. Pjevačka karijera košta, sve smo ulagali u to. Jeca je jednom išla u apoteku da kupi lijekove i onda ju je majka zvala da joj kupi pelene, a ona nije ponijela pare, pa je uzela na veresiju i iz toga potiče ta priča. Vidio sam Ljubicu prije ubistva na svadbi i nikada više. To je jedna podla familija – tvrdi svekar pokojne pjevačice.

