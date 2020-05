“Plašim se za dijete” – Đorđe David poruke nepoznatih osoba prijavio policiji

Iako mu je noga u gipsu i hoda pomoću štaka, muzičar Đorđe David došao je na snimanje Zvezda Granda, koje je u ponedjeljak nastavljeno nakon više od dva mjeseca pauze snimanja zbog situacije sa korona virusom, piše “Telegraf“.

– Boli mozak od noge, zato što jedva čekam da se to završi – rekao je David o tome kako se osjeća i dodao da ga čeka kontrola 28. juna, kada se nada da će konačno skinuti gips.

Đorđe je rekao da je aplicirao za jednokratnu pomoć države od 100 eura, navodeći kako se ne folira i da se poklonu u zube ne gleda, te kako će za te pare kupiti čokolade i bombone svojoj kćerki Staši i svoj divnoj djeci iz njegovog okruženja.

Ono što je šokiralo jeste njegovo priznanje da dobija prijetnje od izvjesnih ljudi, koji prijete njemu i njegovoj maloljetnoj kćerki.

– Moje kolege, odnosno polukolege, ja kažem polumuzičari, su skotovi koji imaju varijantu da sam folirao sve sa koronom, da sam dobio dobre pare, vjerovatno polaze od sebe… Iako me mrze iz meni nepoznatih razloga, jer nikom zlo nisam nanio, iako mi žele da umrem, da me prebiju kad me sretnu na ulici, prijete da će da me ubiju, da će da siluju moju maloljetnu kćerku, ja im želim sve najbolje u životu i da im nikad niko na društvenim mrežama ne šalje takve poruke i da im se nikad ne desi u zdravstvenom smislu to što se desilo meni, zato što bi pukli i otišli u vražju mater – izjavio je srbijanski pjevač koji je sve prijavio u policijskoj stanici na Novom Beogradu.

– Zatražio sam pomoć policije. Kad je kćerka u pitanju, nisu na to još uvijek odreagovali. U principu, za mene lično sam dovoljno spreman, jer mogu da se suprotstavim dvojici ili trojici u datom trenutku. Međutim, moje dijete je ipak centar svijeta i nešto za šta bih bio spreman da ubijem bez razmišljanja, i mrtav hladan da odem do milicije i da se prijavim da sam ubio idiota koji mi je oštetio dijete, ne dao mu Bog, naravno – zaključio je David.

– Plašim se za dijete, plašim se za moju Anu, plašim se za ekipu iz benda – zaključio je Đorđe, koji misli da je ovog proljeća “budala kao nikad prije“.

loading...

Facebook komentari