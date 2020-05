Ispovijest pjevačice Rade Manojlović: “Bila sam žrtva pokušaja silovanja”

Atraktivna srbijanska pjevačica je podijelila priču o incidentu koji se dogodio dok je pjevala na jednom slavlju u Beogradu i kako je uspjela da se spasi silovanja.

– Nedavno mi se desila nevjerovatna situacija na jednoj proslavi u Beogradu, nisam mogla ni da zamislim da će neka žena pokušati da me siluje! Dok sam pjevala na tom slavlju, jedna djevojka se sve vrijeme motala oko mene. Bila je i zgodna i lijepa, “brutalno” je izgledala, ali nisam imala predstavu da voli isti pol. Dok sam pjevala, stalno me je pipkala, jednom me je i uštinula, ali to joj nisam zamjerila. Mislila sam da je moj fan i da je sretna što joj pjevam. Sve mi je postalo jasno kad sam otišla u toalet. Dok sam prala ruke, ona je uletjela u WC. Stala je ispred vrata i nije htjela da me pusti. Šokirala sam se! – priča Rada.

Pjevačica je dodala da je djevojka bila izuzetno navalentna, te da joj nije dala da izađe iz toaleta:

– Pokušala sam da izađem, a ona mi nije dozvoljavala, bila je navalentna. Rekla mi je: “Hajde sa mnom u kabinu, hoću da se mazimo.” Malo je falilo da je udarim! Nisam mogla da joj dokažem da volim samo muškarce. Bilo je čupavo, jedva sam uspjela da je odgurnem i pobjegnem!

Rada je izjavila da nikada nije poljubila žensku osobu:

– Nikad, čak ni iz šale. Nisam ja za te varijante. Volim muškarce i uvijek sam bila u dugim vezama. Poznajem osobe koje su u tom fazonu i nemam ništa protiv njih, ali ja nisam za takve akcije – završava Manojlovićka, piše “Alo!“.

