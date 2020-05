I Saša Popović dobio 100 eura “pomoći” od države Srbije

Popović kaže da se odmorio za vrijeme pandemije korona virusa, s obzirom na to da nije smio da mrdne iz kuće, jer je u kategoriji “65 plus”.

– Izašao sam jednom, do Kebe ili do Brene, valjda, i odmah me je paparazzo uhvatio. 51 dan nisam izlazio, dobro sam se odmorio, znao sam da će ovo jednog dana da prođe. Kad radite 40 i nešto godina ovaj posao i onda to sve preko noći stane, naravno da vam fali. Ali, što se mene lično tiče lijepo sam se odmorio i baš sam horan i spreman za nastavak sezone – rekao je Saša, piše “Telegraf“.

On je, kao penzioner, automatski dobio 100 eura od države, nije morao da se prijavljuje.

Na pitanje šta će uraditi sa njima, rekao je:

– Pa… Mislim da je kćerka uzela tih 100 eura.

– Dobio sam 100 eura, ali smo Brena i ja imali grupu naših prijatelja, sa kojima smo uplatili 220.000 eura pomoći, za kupovinu medicinske opreme – istakao je Popović.

