“Bivši partner želi da me proglasi ludom” – Sandra Obradović nakon drame vidjela sina Andreja u centru za socijalni rad

Međutim, ispred Centra za socijalni rad Zvezdara odvijala se prava drama, piše “Alo!“.

Kako se navodi, Sandra se pojavila sama, a njen partner je uz sebe imao privatno obezbeđenje. Ne želeći da dijete bude fotografisano, V. B. se okrenuo i “poletio” kao automobilu. Nešto kasnije se, pak, vratio i odveo dijete Sandri.

– Ne želim da izlažem svoje dijete torturi niti da ugrožavam njegovu sigurnost – prokomentarisao je on za pomenuti list i dodao:

– Ne možemo da nađemo zajednički jezik niti postoji drugi način osim ovog. Ja sam dijete uzeo zbog toga što nije bilo sigurno pored nje. Sandra već mjesecima pije i odbija da ode na liječenje. Nudio sam joj pomoć, čak sam našao rusku kliniku u kojoj lječenje košta 10.000 eura, ali je ona to odbila.

– Ja ne želim da moje dijete bude bez majke, niti želim da joj ga oduzimam. Želim samo da ona bude dobro i da bude dobra majka mom djetetu. Želim da moje dijete bude sigurno, a trenutno nije tako. Plaćao sam dvije dadilje, ali je ona tek tada radila šta je željela. Imala je viška slobodnog vremena, pa je mogla da izlazi i provodi se, a dijete je zanemarivala – tvrdi V.B.

Sandra Obradović je sedmomjesečnog sina nakon jednog sata vratila ocu, a onda je kroz suze rekla da je njen partner sve slagao.

– Nije istina da sam odbila da odem u kliniku, to je laž. Rekla sam mu da uvijek mogu otići na razgovor, pregled, testiranje, na šta god, ali njemu to nije bilo dovoljno. On želi da me hospitalizuje, da me proglasi ludom i nepodobnom kako bi mogao da radi šta želi. Ja nisam alkoholičarka, kao što ni on nije ljekar da bi mi davao dijagnoze. On želi da nasilje koje nada mnom vrši godinama prikrije lažima i klevetama protiv mene. To mu, koliko vidim, polazi za rukom – tvrdi Sandra za pomenuti list.

Sandra Obradović je, podsjetimo, bivšeg partnera optužila da ju je tukao i da joj je oduzeo dijete, prenosi “Alo!“.

loading...

Facebook komentari