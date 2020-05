Top izgled u 61. godini: Supruga Đorđa Balaševića plijeni pažnju u mini suknji

View this post on Instagram

"-Skakala sam čak i sa merdevina… s druge, treće prečage… glupača, čula sam da žene to rade. Ali nije se dala! Ma, kakvi… Onda sam našla jedan veliki kamen… pljosnati, onako, da li od tocila ili je služio za kupus, đavo će ga znati?.. pa sam tako spavala, sa tim kamenom na stomaku… možeš misliti kakav je to san bio!? Nedelju dana, možda. Možda i duže… A sad se čudim što skače s mosta. I ume da uprti onoliki teret – pa sve je to ona učila još sa anđelima, moja Anuška… Tetka Anča je slušala netremice i skrušeno držeći varjaču u ruci kao da je nikada više neće odložiti. Ona je mnogo bolje od mene znala kako je mladoj neudatoj ženi tad moglo biti i samo je u jednom trenutku smireno smakla zahuktalu šerpu sa plotne odredivši da ništa u ovom trenutku nije važnije od vremena o kome mama priča. Njena Pelka bila je za nju oličenje opstanka i žudnje za životom, svesna težine borbe koju je vodila sa sobom pokušavajući da spreči jedan novi život da proklija." Planeta Dvorište, str. 231. #planetadvorište