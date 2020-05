Lepa Brena u lošim odnosima sa sinom,zbog njegove djevojke

Mnoge pripadnice ljepšeg spola pokušavale su da osvoje nasljednike Brene i Slobodana Bobe Živojinovića, a da je pjevačicina riječ posljednja i da mora da se poštuje, dokazuju i spekulacije o njenim sve lošijim majčinskim odnosima sa Stefanom zbog njegove nove djevojke Gabrijele Pejčev.

Mjesecima zaljubljeni par krije vezu zbog medijske pažnje, ali i razmirica koje nastaju usljed sve većeg neslaganja u stavovima spomenutih ličnosti.Tenzija između Brene i Stefana je počela od čuvenog porodičnog odmora na Maldivima. Nakon što su prodali svoj dio u “Grandu”, porodica je krenula na putovanje od Pariza preko Dubaija do Maldiva. Iako su Aleksandra, Filip i svi ostali odložili obaveze, Stefan je insistirao da se pridruži nešto kasnije jer nije htio da otkazuje nastupe. On je na početku muzičke karijere i odgovorno shvata svoj posao. Brena je primijetila da je Stefan promijenio ponašanje, ali nije znala zbog čega. Stefan je u tom periodu bio na početku veze s Gabi i zaljubljen do ušiju, te je pokazivao da ga ništa ne interesuje, osim da se osami. Izbjegavao je planove o porodičnim ljetovanjima koja su tradicija u porodici Živojinović, odlaske na njihova okupljanja i sve ono što se podrazumijevalo oduvijek kod njih. Distancirao se od majke, a to se njoj uopšte nije dopadalo. Tada nije znala za Gabrijelu – počinje priču izvor i dodaje:Kad god bi ga nešto pitala djelovao je odsutno, ali i nasmijano. Sretan je sa Gabi, ali je rastrzan “između dvije stolice”. Gabrijela bi voljela da više vremena provodi s njom bez toga da mora bilo kome da se pravda i objašnjava gdje je. Odnos im je trenutno zategnut i tenzija se da naslutiti u njihovom odnosu. Problemi su se nastavili i tokom vanrednog stanja, a kap koja je prelila čašu i zbog koje je Stefan odlučio da se dodatno distancira jeste što Viktoru dozvoljava sve što njemu nije i što njegovu djevojku voli, dok Pejčevu ne može očima da gleda. Za razliku od Gabrijele, koja ima blamantnu ljubavnu prošlost, Viktorova djevojka Sandra je za nju oličenje kulture i primjer djevojke s kojom želi da vidi i Stefana. Vidjećemo kako će na kraju sve to ispasti – završava izvor upućen u porodične odnose familije Živojinović,piše Ekskluziva

