Maja Šuput emotivno čestitala suprugu godišnjicu braka: Hvala što si me brzo oženio

Dakle @playstationhr je cista zaraza 🤗🤗🤗 Kao mala djeca otimali smo se za kontroler a prava rasprava nastala je kod odabira igre 🥳🥳 Prvo smo igrali Journey i Uncharted : The Nathnan Drake Collection ( free su do 06.05. ) a nakon toga sam poslusala vas savjet i raspalila po stanu sa Just Dance 2020 💃🏼🕺 Zelim jos vasih prjedloga, sta je super igrati , sta je genijalno za #playathome???