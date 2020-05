Srpska pjevačica otkrila istinu o privatnim gažama: Kada vidite koliku je napojnicu zaradila na jednoj svadbi, promislit ćete o svom izboru karijere

Turbofolk pjevačica Sandra Prodanović, poznatija pod umjetničkim imenom Sandra Afrika, za “Blic” je otkrila gdje provodi izolaciju, ali i neke nepoznate detalje oko njenih honorara.

“Radi mi se moj posao. Aerodromi, pa gužva, presjedanja i sve ono što nosi ovaj posao. Nisam još sigurna kada ćemo početi s radom, ali kad bude obavijestit ću svoju publiku. Mi pjevači sigurno počinjemo posljednji s radom, mislim na ta veća okupljanja”, rekla je pjevačica.

Iako su i u Srbiji zbog pandemije koronavirusa zabranjeni koncerti, Sandra smatra da se njene kolege ne bi trebale žaliti da nemaju novca za preživljavanje.

“Ako mi pjevači nemamo za dva, tri mjeseca, onda što da kažu ljudi koji su iznajmljivali lokale i plaćali velike najamnine za svoj biznis. Stvarno je sramota da ja sada kukam. Svatko od nas ima bar neku ušteđevinu, nitko od nas nije bio toliko nesposoban da ne uštedi. Znaš koliko ljudi živi od tisuću eura mjesečno. Niko ne spominje frizere ili slične profesije koje moraju plaćati iste te lokale i sve podmiriti”, rekla je za Blic.

Sandra je uvjerena da pjevači dobro zarađuju, posebno na velikim slavljima, a otkrila je iznos svoje najveće napojnice koji će vas šokirati.

“Naravno da dobro zarađuju. Taj bakšiš se dijeli na svadbi i ne postoje toliko ogromne cifre predstavljene u medijima. Postoji više kolega koji budu na svadbama, ali to mi na kraju sve dijelimo zajedno s glazbenicima. Svadbe se rade na fiksno, zavisno ko koliko traži, neki uzimaju od 6 do 10 hiljada eura. Na kraju bakšiš koji se dobije na svadbi stavlja se u crnu kutiju, odakle se isplaćuju fiksni honorari muzičarima, a što ostane od bakšiša svi međusobno podijelimo. Moj najveći bakšiš je bio možda oko 15.000 eura, ali sve se to podijeli i individualno je”, priznala je pjevačica.

loading...

Facebook komentari