Tanja Savić se javno oglasila nakon porodičnog nasilja: “Odveo je djecu”

Tokom prethodnih dana, glavna vijest u svim medijima bila je srbijanska pjevačica Tanja Savić. Naime, pisalo se da je na Uskrs, Tanja svog supruga Dušana Jovančevića prijavila policiji da ju je psihički i fizički maltretirao, kao i da joj je uzeo djecu, sinove Maksima i Đorđa, prenosi “Alo!“.

Tanja Savić napustila Beograd i vratila se kod porodice, u rodni Radinac. Tragom ove priče, Nemanja Vujičić uputio se upravo u Radinac, ali do Tanje nije bilo lako doći.

Pjevačica je napustila Beograd odmah nakon skandala o navodnm fizičkom napadu njenog supruga.

Pjevačica je otkrila sve o bračnim problemima i razvodu braka.

– Ubit će me, zadavit će me to sam mislila. Koristio je nedozvoljene supstance – rekla je pevačica.

– Neću da pravim žrtvu od sebe.

Tanja je otkrila da trenutno nisu zajedno i da djeca nisu sa njom.

– Istina je da je Dušan otišao za Australiju sa djecom.

Međutim, pjevačica je na kraju odlučila da javno progovori o svemu, te ćete njenu ekskluzivnu ispovijest Tanje Savić vidjeti u “Premijera – Vikend specijalu”.

