Severina čestitala 1. maj fotografijom i snimkom Josipa Broza Tita

Dozvolite mi da vam čestitam(o) 1. maj, praznik radnog naroda! 🌺 Dozvolite da ovo bude u čast svih radnica, posebno u ovim vremenima medicinskim sestrama, liječnicama, tetama čistačicama, trgovkinjama, apotekarkama, njegovateljicama, dominantno ženama, koje su heroine na prvoj crti ove pandemije, kako bi se muški poslije hvalili 💪🏻 #volimstosevolimo #ljubavseljubavljuvraca #severina