Marina Tucaković: Sada sam na biološkoj i hormonskoj terapiji

Kako zbog godina, spada u grupu građana kojima je zbog vanrednog stanja i pandemije Corona virusa ograničeno kretanje, ona iskreno kaže da joj to ne pada teško.

Super mi je kod kuće. I onako ne izlazim iz kuće – kaže Marina u intervjuu za “Blic” i dodaje da je zabrinuta zbog situacije u zemlji. Više me brine kad prođe virus šta će biti. Utječe ovo na sve poslove, pa i na estradu. Pjevači ne mogu da putuju, gdje će da pjevaju? Oni žive od toga. Od pjevača do emitera, svi su u problemu, samim tim i autorska društva koja će slabije da posluju, isplate će da kasne… Svakom je svoja muka najgora – smatra Marina.

Marina Tucaković ne krije da zbog čitave situacije sada manje i radi.

Slušam to što mi stiže, ali nisam u nekoj akciji. Ovaj period mi nije inspirativan za pisanje, to bi bilo na silu raditi sada. Ja to stvarno ne želim. U ovoj situaciji pisati neke ljubavne pjesme kad je pitanje života i smrti ne ide, to je u drugom planu – kazala je Marina koja se već dvije godine hrabro se bori sa opakom bolešću. Njeno trenutno zdravstveno stanje je, kako kaže, sasvim dobro.

Dosta dobro se osjećam. Ne šampionski, ali dosta dobro. Sada sam na biološkoj i hormonskoj terapiji. Nešto dobijam na onkologiji, nešto na privatnoj klinici. Uzimam tablete i dobijam injekciju jednom mjesečno. Ovih dana skener treba da radim, ali sam pomjerila, ne moram sada da izlazim. Nije naivna terapija, utječe na krvnu sliku, ali na duh ne, to je najbitnije – u pozitivnom tonu priča Marina o svom zdravstvenom problemu.

