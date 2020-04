Azra Husarkić o skandalu u kojem se našla: To je video neke gole djevojke kojoj je moja glava namontirana

Lijepa i mlada Tuzlanka Azra Husarkić, jedna od najperspektivnijih mladih pjevačica Balkana, učesnica aktuelne sezone Zvezde Granda, ponovno je došla na udar onih koji žele da joj unište početak njene karijere, da joj unište samopouzdanje.

Društvenim mrežama nekoliko dana kružio je video i slike na kojima je navodno potpuno gola Azra Husarkić. Pozvali smo Azru da nam objasni o čemu se zapravo radi.

Nekom smeta moj uspjeh

-Svemu sam se mogla nadati, ali nečemu ovakvom ni u snu. To je video jedne gole djevojke, a na kojoj je moja glava namontirana. Ja se samo pitam, kako i koliko neko mora da bude mentalno bolestan da bi tako nešto uradio. Kasnije sam saznala da slika te jedne i iste djevojke već pet godina kruži društvenim mrežama, a samo montiraju drugu glavu. Sada sam eto ja došla na red. Za manje od 24 sata se proširilo u cijelom regionu. U početku sam mislila da uopšte ne reagujem, ali kada sam saznala da se taj snimak lančano šalje i znanim i neznanim, morala sam da reagujem. Prvo mi je sve to bilo smiješno, a onda kada su počele stizati poruke, kao blago tebi, sada te svi gledaju golu i tako te nebuloze, onda sam se zaista dobro zamislila.Ipak si bila hrabra, nisi se sakrila, prepala…

-Ma, to bi baš bilo najzadnje što bi uradila. Da sam zaista ja na toj slici možda bi se i prepala, ali ja se nemam čega bojati. Sa stopostotnom granacijom mogu da kažem da Azra Husarkic nema ni jedan video ili sliku u porno izdanju. Ne dam i neću nikada nikome dozvoliti da mi neko kalja obraz bez razloga. Ovom objavom nisu samo udarili na mene već i na moju kompletnu porodicu. Sve sam prijavila policiji i zaista se nadam da će sve to dati neke rezultate.

Šta misliš ili da li bar imaš neke naznake kome je sve ovo potrebno da bi napakostio Azri Husarkić?

-Vjerovatno nekome kome smeta moja karijera, kome smeta moj uspjeh, nekome ko pošto poto želi da me zaustavi da gradim karijeru. Potrebno je svim osobam koji žele da budu Azra Husarkić. Ja sam samo vrijednim i predanim radom kako svoju dosadašnju karijeru isto tako i moj izgled dovela, pa skoro do savršenstva. Naravno, niko nije savršen, ali meni na ovakav način ne treba popularnost. Neko želi da nestane sve ono što sam do sada radila i stvarala.

Neke tvoje kolegice bi sada možda rekle: „I loša reklama je reklama…?

-Ne i ne. Ja na ovaj način ne želim reklamu. Ovo je dno dna. Za neke pjevačice bi možda bilo i dobro, a posebno one iz Srbije, mislim na te neke nove mlade, koje na takav način i grade karijeru. Neke od njih svakako i na bini budu skoro pa gole. Ja svoju karijeru gradim već 15 godina samo dobrim glasom i nije mi potrebno da se danas ljudi dijele na one koji vjeruju ili na one koji ne vjeruju u taj snimak. Ja kada budem trebala da uradim nešto čega bi se trebala stidjeti, bit ću valjda svjesna šta radim. I da sam se snimala tako, valjda bi bila svjesna rizika da bi sutra možda neko mogao doći do tih slika. Sutra će neko da kaže, pa možda je Azra platila da se tako nešto desi i piše o njoj. Grozim se tih stvari.

Kako su reagovali takmičari iz Zvezda Granda?

-Toliko su me prijatno iznenadili, dosta njih mi se javilo, dali mi podršku, pa čak i iz redakcije Zvezda Granda su stali uz mene. Od srca im svima hvala.

Regovala si i na taj način, što si napisala kako djevojka na slici ima silikone u grudima?

-Po tome se najviše vidi da to nisam ja. Ja sam imala silikon u usnama i to sam izvadila, a bila sam se pokajala što sam uopšte stavljala. Nikad više. Redovno treniram, pazim na ishranu, a za ostalo se pobrinula majka priroda.

Kako provodiš vrijeme tokom pandemije koranvirusa?

-Vježbam, pjevam i vrijeme provodim sa mojim dečkom.Kako je on reagovao kada je vidio te snimke, šta je rekao?

-Pa prvo smo se zajedno smijali, a onda mi je rekao…ma joj stid me da to kažem?

Zbog čega, pa kad smo već kod te teme odgovori, ali iskreno?

-Pa, rekao mi je: „Uh, nisam znao da imaš tako dobre grudi“, ha ha haNa kraju bi mogli još samo da dodamo, da se neko opasno plaši uspjeha Azre Husarkić, njene karijere koja ide uzlaznom putanjom i svega onoga pozitivnog što ovu lijepu,mladu i pametnu pjevačicu, djevojku, čeka u budućnosti.

Jako sam razočarana Tuzlom

Kako je Tuzla reagovala na svu ovu frku oko tebe?

-Hvala na tom pitanju, a iskreno ću da odgovorim, jako, jako sam razočarana gradom u kojem živim. Ovo govorim najiskrenije. Ovi snimci su najprije počeli da kruže Tuzlom, a više od polovine njih su jedva dočekali da mi se nešto tako desi. Jednostavno se većina njih radovala svemu tome. Bilo je par osoba za koje sam znala da imam njihovu podršku, ali ostatak… Baš kada sam bačena u živu vatru očekivala sam da stanu uz mene, a ne da masovnu šalju snimke i raduju se mojoj nesreći. Ali, iz svakog rata treba izaći kao pobjednik, pa ću tako i ja iz ovog,piše Senzacija

