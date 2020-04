“Za Mrku je ovo zatvor” – Ana Bekuta ima posebnu metodu odbrane od koronavirusa, dok Milutin sve teže podnosi izolaciju

Ana Bekuta ponaša se u skladu s pravilima vanrednog stanja, pa tako većinu vremena provodi u svom stanu s partnerom Milutinom Mrkonjićem. Iz kuće izlazi samo kad mora da ode do prodavnice ili završi neke obaveze, a strah od virusa tjera šalama popularnim na društvenim mrežama. – Vrijeme u karantinu provodim kao i većina ljudi. Najviše slušam vijesti, uveče čitam ili gledam neki film. Čujem se s bližnjima i dragim ljudima. Rastrašujemo se razmjenjujući šale koje neprestano kruže mrežama. Svakako nisam ravnodušna, ali nisam ni paničarka. Štitim se na isti način kao i komšije s kojima čekam u redovima pred samoposlugom: nekad maska, nekad marama, rukavice, po povratku pranje ruku, ‘sunčanje’ odjeće, dezinfekcija obuće… Pijem tablete cinka, jedem voće – počinje priču Ana, prenosi “Kurir“.

S obzirom na to da je s Mrkom sada non-stop, pjevačica otkriva kako se slažu i provode vrijeme, ali i dodaje da njemu teško pada što ne smije da izlazi. – Mi volimo da budemo zajedno, a sada nam je to moguće veći dio dana, i nikad nam nije dosadno. Odlično se slažemo. Ja izlazim samo kad moram, zbog nabavke, posla, odlaska u banku ili porodičnih obaveza. Milutinu teško pada što ne može da izlazi. On je izuzetno vitalan, aktivan i pun energije. Ne trpi ograničenja, navikao je da nesputano zuji i poslovno i privatno, pa ovu situaciju doživljava kao kućni zatvor. Ipak, hrabri svoje drugove penzionere da izdrže i savjetuje svoje partijske drugove da pomažu građanima da prevaziđu ove teške trenutke – kaže ona i dodaje da brine o njegovoj ishrani. – U posljednje vrijeme više volim jednostavne, zdrave obroke. To znači da spremam mnogo povrća, ribu, ćuretinu… Vjerujem da i Milutin umije da kuha, ali nemam dokaze. Što se kućnih poslova tiče, ne opterećujem ga time jer nema potrebe. Imam profesionalnu pomoć za teže ‘operacije’ – otkriva Ana.

Bekuta je veoma vezana za svoje unuke Sonju i Branka, ali ne može da se viđa s njima. Ipak, stiže da pomaže svojoj majci, koja ne smije da izlazi iz kuće. – Nije lako. Ali tu je telefon pa se redovno čujemo, vidimo putem video-poziva, savjetujemo, podržavamo. Mama mi je dobro, hvala na pitanju. Sestre i ja vodimo računa o tome da ima sve što joj je potrebno, mada je zdrava i može sama da se stara o sebi. Svakodnevno se čujemo i hrabrimo – završava Ana, koja dok se odmara razrađuje i nove planove za posao i komunicira s fanovima.

