Aca Lukas pjevao za klavirom, komšije ga snimile, pa najavio veliki koncert na terasi – protiv korone

Aca Lukas priredio je, nehotice, svojim komšijama danas jedan mini koncert, poslije čega se obratio svima na Instagramu uz najavu da će sljedeći, još duži, održati u ponedjeljak, 13. aprila, piše “Telegraf“.

Lukas je ispričao kako je došlo do toga da svira i pjeva za komšiluk, te im u ponedeljak obećao još bolju zabavu koju posvećuje svima koji se u prvim redovima bore protiv pandemije korona virusa, kao i onima koji su preminuli od ove pošasti.

– Hvala, komšije! Danas popodne sjedim sam, malo sam popio, i odem poslije dužeg vremena za klavir. Jedna pjesma, druga pjesma… Itd, itd…… Kad… Nisam zatvorio vrata terase! Auuuu, čudi me da već neko nije zvao policiju!? Ustanem da zatvorim vrata, kad čujem: “Hajde, Aco, hoćemo još”. Za ovo ne treba dva puta da mi se kaže! Sljedeća dva-tri sata sam uživao, svirao za svoju dušu, ali da znate, nema ništa bolje nego kada muziciraš za svoju dušu, a znaš da te neko sluša! – napisao je srbijanski folker na Instagramu.

– Hvala vam komšije što ste mi omogućili da daas poslije dužeg vremena potvrdim sebi da nisam pogriješio što sam ovakav životni put izabrao! Nadam se da je i vama bilo dobro! Ako se slažete, u stvari šta ima da se slažete, ja ću u ponedjeljak ponovo negdje poslije 6 popodne! Ovoga puta na istoj terasi, ali sa cijelim bendom i kompletnim ozvučenjem, da opet pjevam i sviram za svoju dušu!

– Neki to rade na internetu, klikovi rokaju, jeb**a, mora neka kinta da se uzme! Ja u ponedjeljak pjevam za sve nas koji se borimo da preživimo ovu užasnu epidemiju, pjevam posebno za one koji se do zadnjeg atoma bore da nas sačuvaju, izliječe, olakšaju ovu pošast, i njih ćemo pozdraviti u ponedjeljak u 20h, kao i svako veče!

– Pjevat ćemo i za sjećanje na sve preminule u našoj zemlji i sve preminule širom svijeta. Pjevat ćemo da pokažemo sebi i svima da vjerujemo u budućnost. Vidimo se u ponedjeljak oko 18h! Vaš Lukas (prenosi će biti, objavit ćemo gdje, svakako je sigurno da će biti džabe) – napisao je Lukas.

Sudeći prema snimku, komšije su napravile video zapis koji je i stigao do Ace, a evo kako je to danas zvučalo:

Do sada su brojni pjevači imali “koncerte” iz svojih domova i na taj način zabavili komšiluk i fanove, a ko će se još odvažiti na ovo ostaje da vidimo.

