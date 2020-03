Seka Aleksić priznala: Uskoro će imati 3. dijete

View this post on Instagram

Svakog jutra kada ustaneš, kada ti se taj divni sjaj svetlosti razlije po licu, Bog ti šalje poruku da ništa nije izgubljeno. Svaki put kada otkuca ponoć, bude mračno, svane, petao se probudi – Sunce u kom se rađa životna vatra razbija tamu noći. A to svetlo budi nadu koju sunce svojim bljeskom donosi životu. I neka taj blistavi zrak što ga posla daleko sunce bude znak od Boga da ti konačno imaš novu priliku da otvoriš oči i počneš sve ponovo. I ponovo. Hvala ti Bože što si me i ovog jutra probudio pored voljenih. Probudi i naše dušu, našu svest. Želim vam da budete psihički i fizički budni i da vam svako novo jutro donese nove spoznaje i zahvalnost za to što ste živi. Ima razloga da u vašem ustajanju bude mnogo toga uzvišenog, gotovo molitvenog. I ne zaboravite, najmračnije je pred svitanje.❤️