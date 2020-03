Mustafa Nadarević: “Pušači, ne budite primitivni, idite kod doktora”

Naime, bori se s rakom pluća već duže vrijeme, a nedavno je za kampanju ‘Udahni za život’ progovorio o tome.

– Kad sam shvatio da je to dio života, da je bolest dio života, onda sam je prihvatio. Kad nešto prihvatiš s ljubavlju, onda se može pobijediti zloćudna bolest – rekao je Mustafa i naglasio da je, na sreću, došao na vrijeme na pregled.

Glumac snima promotivne spotove za seriju ‘Lud, zbunjen, normalan’, a izvor iz ekipe kaže da se on osjeća dobro.

– Naravno da Mustafa Nadarević prisustvuje snimanjima. Kako će to biti bez njega? Dobar je on, super, snimao je te promotivne spotove. To je malo napuhano sve oko njegovog zdravstvenog stanja. On je sam rekao da ima tu bolest koju ima – kaže izvor.

Dodaje kako se glumcu bolest povukla nakon zračenja i da se dobro osjeća. Mustafa je pušačima poručio da ne budu primitivni kao on i da se ne plaše ljekara.

– Meni je doktor još kao malom djetetu bio ‘jao’, od zubara nadalje, sve je bilo strašno. Dobro je da se ide na vrijeme na preglede, jer onda je izlječivost vrlo blizu – kaže glumac, prenosi “Espreso“.

