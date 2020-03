Ovom prilikom Goca je otkrila i jedan detalj o sebi koje bi mnoge poznate dame sakrile.

– Ja mislim da svaki muškarac sa ženom u PMS ima problem. Dobro, ja u PMS bih pojela i ovaj sako, i patike, i ovu stolicu. Mislim da sve imamo te neke momente kada smo zaista jezive. Ali opet ako imaš čovjeka koji te poznaje dobro, samo je u fazonu “Dobro je, ljubavi. Biće sve u redu”, zagrli me i to je to – priznala je Goca, piše “Kurir“.

