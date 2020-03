Moje haljine i što lakiram nokte nikog ne ugrožava, to što on radi ugrožava i njega i druge: Rat Darka i žirija ZG

Recimo, Đorđe David se stalno kači za moje ime. Čas sam zmaj, čas deca ne treba da se ugledaju na mene… Ne kažem da nisam pogrešio, ali ne razumem njegovu potrebu da me pljuje. Uostalom, ko je taj? Je l’ Đorđe ili David? Podvojena ličnost? Gde on peva? Ne znam nijednu njegovu pesmu, ali sam siguran da svi znaju po jednu moju, ako ne i više. Poručio bih omladini koja se ugleda na mene da se ipak ugleda na njega. Nije dobro imati hitove, pun Sava centar, priuštiti svojoj porodici i sebi lagodan život. Neka deca, pogotovo muška, nose suknje i mažu nokte, to je pravi primer. Dočekao svojih pet minuta na televiziji, pa me ne ispušta… Kako me ne pljuju Đani i Andreana? Ljudi rade, nastupaju, gledaju svoja posla.”Đorđe nije ostao imun na ove reči, te se ponovo oglasio.

– Mlađani Darko mora da shvati da to što ja zbog programa i posla nosim haljine i lakiram nokte nikoga ne ugrožava, dok ono što je on uradio i sebi i drugima i te kako sve ugrožava. Pitali su me i iskreno sam odgovorio šta mislim o njegovim porocima i činjenici da ne odgovara pred zakonom. Dečko vozi bez dozvole, nije odgovarao zbog ugrožavanja bezbednosti kada se slupao i šta je tu laž – izjavio je David za “Alo”.Kada sam ga nedavno sreo na “Grandu”, rekao sam mu sve u lice i prihvatio je moje savete kao veliki dečko. Lazić treba da shvati da ne mislim ništa loše i da nisam ni na jedan način želeo da ga uvredim, pozivam ga da mi se javi ukoliko treba da održim neki humanitarni koncert za njega i njegov oporavak od svega što je izlomio u telu i to isključivo zbog svoje gluposti. Po izjavama koje je dao o meni mogu samo da zaključim koliko je inteligentno nezreo i da je invalid i što se tiče razmišljanja,piše Senzacija

