Đorđe David oštro odbrusio Darku Laziću

Đorđe David odlučio je da odgovori na prozivke mlađeg kolege Darka Lazića, koji mu je zamjerio to što nosi suknje, lakira nokte, pa samim tim nije dobar uzor omladini. Darko je takođe za starijeg kolegu rekao da je anoniman, te da nije zvijezda, a Đorđe David otkriva šta se krije iza njihovog sukoba.

– Mlađani Darko mora da shvati da to što ja zbog programa i posla nosim haljine i lakiram nokte nikoga ne ugrožava, dok ono što je on uradio i sebi i drugima i te kako sve ugrožava. Pitali su me i iskreno sam odgovorio šta mislim o njegovim porocima i činjenici da ne odgovara pred zakonom. Dečko vozi bez dozvole, nije odgovarao za ugrožavanje bezbjednosti kada se slupao i šta je tu laž? Kada sam ga nedavno sreo na ‘Grandu’, rekao sam mu u lice sve i prihvatio je moje savjete kao veliki dečko. Lazić treba da shvati da mu ne mislim loše i da nisam ni na jedan način želio da ga uvrijedim, pozivam ga da mi se javi ukoliko treba da održim neki humanitarni koncert za njega i njegov oporavak od svega što je izlomio u tijelu i to isključivo zbog svoje gluposti. Po izjavama koje je dao o meni mogu samo da zaključim koliko je inteligentno nezreo i da je invalid i što se tiče razmišljanja. Kaže da je on zvijezda, a da ja nisam. To bi bilo smiješno i komentarisati jer tamo gdje sam ja kročio i bio on nikada neće biti. Problem je što on ima svijest da ga mladi vole, a nije spreman da odgovara zakonu i tako bude primjer svoj toj silnoj armiji o kojoj priča – zaključio je Đorđe David, prenosi “Express tabloid“.

