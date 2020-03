Hailey Bieber otkrila kojim je čudnim trikom ponovno osvojila Justina

Naime, nakon što su imali kratku romansu, Justin i Hailey uopće nisu razgovarali do prije dvije godine kada ju je on nazvao nakon njezinog gostovanja u emisiji The Tonight Show.

Manekenka je sada ponovno gostovala u emisiji koju vodi Jimmy Fallon i otkrila mu je da je on odigrao važnu ulogu u njezinom i Justinovom pomirenju, prenosi “Index“.

“Posljednji put kada si bila u emisiji napravila si nešto nevjerojatno. Svi su pričali o tome kako si bocu piva otvorila svojim zubima”, prisjetio se Fallon i upitao manekenku je li i za ovaj put pripremila neki trik.

“Postoji još jedna zanimljiva priča oko toga”, započela je Hailey i otkrila: “Jutro nakon što sam u emisiji otvorila bocu Corone zubima, zazvonio mi je telefon i osoba s druge strane mi je rekla: ‘Hej, kako si? Vidio sam te sinoć kod Jimmyja Fallona. Izgledala si jako dobro. Super mi je bio onaj trik koji si izvela, nisam znao da to možeš napraviti. Bilo je jako kul.'”

Manekenka je otkrila i da je danas za tu osobu udana, odnosno da se radi o Justinu Bieberu.

Fallon je bio vidno iznenađen ovom informacijom, a Hailey je iskoristila priliku da mu zahvali na tome što je donekle zaslužan za to što je danas gospođa Bieber.

