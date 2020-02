ĐURIŠIĆEVA POTRESENA: Osvanula vijest o njenoj SMRTI, a sad preduzima DRASTIČNE MERE

Naime, prije dva, tri mjeseca je na nečijem Fejsbuku osvanulo da je pjevačica imala saobraćajnu nesreću i izgubila život.

“Onda sam ja sva u čudu jurila da javim porodici da sam dobro, da se nekom ne daj bože nešto ne desi. Evo sada ponovo je neko na Jutjubu objavio kako me je Đani pronašao mrtvu. Sad ću da potegnem advokate”, rekla je Snežana u emisiji ”Premijera” i dodala:

“Šta se nalazi u tim umovima ljudskim koji prvo to osmisle, a onda u onim drugim koi to objave, a ne provjere… Dala sam advokatu da se time bavi i od sada ću svaki članak koji o meni ide u medijima, a da nije istinit, dati mom advokatu da se pozabavi njime. Više neću da ignorišem to. Koliko god ja to ignorisala, mislim da je to ugrožavanje bezbednosti moje porodice i familije u trenutku kad pročitaju tako nešto, jer ja sam puno na putu i neću da se pitam da li će moja mama stići da provjeri da li sam živa ili će je strefiti infarkt odmah. E, to više neću praštati”, prenosi Kurir

