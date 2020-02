Kija otkrila nepoznate detalje ljubavnog života Slobe Radanovića

Jedna od njih je svakako odnos sa bivšim suprugom Slobom Radanovićem.

– Ne čujemo se, posljednji put smo se čuli u decembru. Nisam mu izjavila saučešće, nisam u kontaktu sa njim – poručila je Kija, piše “Telegraf“.

Iako Sloba tvrdi da je vezu sa Jelenom Đuričanin otpočeo u novembru prošle godine, nakon što je ona stavila tačku na brak, Kockareva tvrdi da se to desilo dosta ranije.

– To je maj, jun čini mi se, poslije, kad smo se razveli, to je počelo. Od tada je sa njom. To je njegov privatni život, pitajte njega, jer nismo u kontaktu i ne bih se miješala, svako je nastavio svojim putem – bila je jasna pjevačica.

Facebook komentari