Nije dobro: Džej ponovo mora pod nož

Naime, kako tvrde prijatelji folk zvijezde, na posljednjoj kontroli u Beču na kojoj je bio doktori su ustanovili da se stvorio mali tromb, koji neće moći da se riješi terapijom, već hirurškim putem.

– Kako sada stvari stoje, reoperacija će morati da se radi! Nije rijetka pojava da se nakon operacije srčanih zalizaka stvori tromb, pogotovo ako pacijent nije toliko vodio računa, odnosno nije kontinuirano uzimao terapiju. Džej je u početku pazio na sve, a posljednjih nekoliko mjeseci se malo opustio, tako da nije čudno što se ovo desilo – kaže odlično obaviješten izvor iz pjevačevog okruženja.

Operacija koja je izvedena u Beču prije dvije i po godine najvjerovatnije će tamo biti ponovljena. Kako kažu prijatelji ovog folkera, on u njih ima veliko povjerenje, jednom su mu sve već odradili kako treba i vjeruje da će i ovog puta biti tako.

– Džej nije uplašen nimalo. On generalno nije plašljiv tip, a i vjeruje da će sve biti u redu, kao što i hoće – tvrdi dobar prijatelj ovog pjevača, piše “Telegraf“.

Podsjećanja radi, Džeju su u martu 2017. godine doktori rekli da mora da operiše srčane zaliske, što je on uradio u oktobru iste godine. Operacija je tada protekla u najboljem redu, a Džej se lavovski držao, dok su uz njega sve vrijeme bile kćerke. One su ga tada bukvalno od jutra do mraka nadgledale. Sada su uz njega i kćerka Ana i zet Adil, koji će najvjerovatnije ići sa njim za Beč.

Facebook komentari